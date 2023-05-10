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足球／傳梅西下季赴沙國踢球 父親兼經紀人嚴正反駁是謠言

中央社／ 巴塞隆納9日綜合外電報導
法國媒體傳梅西將加入沙烏地阿拉伯球隊，父親兼經紀人老梅西今天駁斥這一切都是謠言。 法新社
法國媒體傳梅西將加入沙烏地阿拉伯球隊，父親兼經紀人老梅西今天駁斥這一切都是謠言。 法新社

足球巨星梅西（Lionel Messi）與巴黎聖傑曼隊（PSG）的合約將於6月到期，外界紛傳他將赴沙烏地阿拉伯踢球，他的父親兼經紀人老梅西今天堅決表示，梅西動向仍未定。

法新社報導，一位熟悉合約協商內容的匿名消息人士表示，梅西將隨前皇家馬德里（Real Madrid）前鋒「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）轉戰沙烏地職業足球聯賽，還說此事「已成定局」。

然而，老梅西（Jorge Messi）表示，他的兒子只會在本賽季結束時，才會對未來做出決定。

梅西的父親在社群媒體Instagram上寫道：「絕無與任何球隊就明年達成任何協議。」

「在梅西與巴黎聖傑曼結束聯賽前，不會做出決定。一旦賽季結束，就會分析並看情況，然後做出決定。」

35歲的梅西是沙國旅遊大使，且預計將在本賽季結束後離開巴黎聖傑曼；他上週未經同意前往沙國，遭卡達擁有的巴黎聖傑曼禁賽兩週。

老梅西表示：「總是會有謠言，許多謠言利用梅西的名字來徒增臭名，但事實只有一個，我們可以向你保證，梅西並未與任何人達成協議。既沒有口頭的，也沒有簽定的，也沒有協議好的，要等賽季結束後再說。」

C羅今年1月加入沙烏地職業聯賽的艾納斯隊（AlNassr），簽了一份延續到2025年的大約，據說總額超過4億歐元（約新台幣135億元）。

梅西2021年加盟巴黎聖傑曼，但球隊連續第2個賽季在歐冠16強賽中遭淘汰後，支持者不滿意他的表現。

這位7屆金球獎得主去年12月帶領阿根廷隊在卡達贏得世界盃冠軍，這是梅西職業生涯的最高榮耀。

梅西 C羅 皇家馬德里

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