舉重／亞錦賽男子81公斤級 莊盛閔帶回1銀2銅

亞洲舉重錦標賽於南韓晉州市舉行，台灣好手莊盛閔今天在男子81公斤級A組，以抓舉154公斤、挺舉180公斤、總和334公斤，替台灣進帳1銀2銅。

莊盛閔抓舉開把150公斤輕鬆舉起，第2次試舉挑戰154公斤，雖然他在地上蹲著很久，但最後還是順利舉起，而第3把挑戰156公斤則沒能成功。

接著在挺舉項目，莊盛閔開把首度試舉就順利舉起180公斤，但接著他直接放棄後面2次試舉，幸好仍順利保住這面銅牌，總和334公斤也獲得銀牌。

莊盛閔在今年全大運，就以抓舉154公斤、挺舉186公斤、總和340公斤的成績摘金，而這個成績也讓他達到今年杭州亞運的參賽標準。

台灣舉重隊總教練林敬能在接受中央社記者電訪時說：「挺舉成功後就放棄後面2次試舉，單純就是要保留一點實力，等到亞運的時候再好好發揮。」

林敬能說：「我們賽前都不會給選手太多壓力，但莊盛閔這面獎牌一直都在我們的評估當中，包括今天的陳玟卉也是，但大家都知道今年的重點就是世錦賽和亞運，所以這次亞錦賽大家都有各自的目標，安全、健康完賽就好。」