舉重／陳玟卉甩質疑聲 亞錦賽復出奪2銅

台灣舉重女將陳玟卉去年亞錦賽傷退，遭遇生涯最嚴重傷勢，今天在亞錦賽女子71公斤級復出，以挺舉131公斤、總和232公斤，拿下2銅，她說：「想用實際成績告訴大家，我回來了。」

陳玟卉2021年初次登上奧運舞台，就在東京奧運女子64公斤級帶回1銅，同年底再完成生涯首度在世錦賽奪牌創舉，共進帳1金、1銀、1銅。

經歷過2021年風光的一年，陳玟卉2022年迎來舉重生涯最艱鉅的考驗，亞錦賽抓舉第一次試舉時不慎拉傷手肘，陳玟卉接受中央社訪問時表示，「第一時間還覺得沒什麼，後來覺得怎麼痛成這樣，是那種撕心裂肺的痛。」

陳玟卉當下還想強忍著傷勢進行第2次試舉，但劇烈的疼痛感，讓她直接跪倒在地，她說：「我知道我手痛，但不知道為什麼站不起來，很擔心影響後續選手試舉時間。」

陳玟卉受傷後，直到今年3月才開始碰槓鈴，她透露，這次是舉重生涯所遇過最嚴重的傷勢，對心理層面造成嚴重衝擊，不但自信心動搖，也開始自我懷疑。過程中她不斷反覆問自己，「我是不是沒辦法再站起來，可能我只有這樣吧」。

陳玟卉7個月前在亞錦賽舞台受傷的畫面，仍歷歷在目，或許心裡還有些陰影，她表示，賽前冥想訓練，腦海中只出現上台和最後試舉成功的畫面，中間過程卻是模糊不清，因此讓她賽前相當焦慮。

陳玟卉今天再度站上亞錦賽舞台，從女子71公斤B組出發，一步步找回信心，她以抓舉101公斤、挺舉131公斤、總和232公斤完賽，且6次試舉都成功，完成比賽的那一刻，眼淚已在眼眶打轉，過去一段時間歷經外界冷言冷語的她說：「心很酸，我終於回來。」

對於復出後表現超乎自身預期，並靠著挺舉與總和收下2面銅牌，陳玟卉除了感謝教練黃達德鼓勵和幫助外，她認為，這2面獎牌猶如一劑強心針，「想用實際成績告訴大家，我回來了」。