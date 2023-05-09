睽違3年TNF 100台北越野跑挑戰賽回歸 21日東北角秘境開跑

在台灣，大多的郊山登山口離市區約莫一個小時的車程，加上崎嶇多變的地形，同一條山徑通常混合著正規柏油道路、水泥階梯以及土徑，讓台灣成為眾多世界越野跑好手的首選訓練地。在台推廣越野跑運動不遺餘力的The North Face秉持「Never Stop Exploring」品牌精神，睽違三年再度舉辦TNF 100台北越野跑挑戰賽，除了野跑挑戰，屆時也將在現場TNF Village區域舉行包含攀岩抱石體驗在內的戶外嘉年華會，歡迎不是越野跑者的消費者也能到新北市金瓜石勸濟堂大停車場，一同探索不同的戶外活動樂趣。

亞太區最具規模及指標性的越野跑賽事重返台灣

自2009年創立，TNF 100已成為亞太區最具規模及指標性的國際越野跑賽事，以「探索自我、尊重自然、永續與共享」做為賽事理念，希望進一步提升大眾對於越野跑的認識。除了專業跑者參與的50K與20K賽事，台北站特別主打10K輕越野體驗，設置挑戰組及體驗組，期待不論一家大小或是閨蜜好友們，都能一同跑出城市，享受越野之樂！

為了參賽者的安全，也為了推廣越野跑知識，賽前也將強制進行裝備檢查，確定合格者才能參加比賽。而除了賽事常見的指示牌及路條，主辦單位還將在跑者人流可能匯集的路徑啟動分流措施，同時以志工在路徑重要轉折處協助指引，希望每位跑者都能盡情享受奔馳野外的樂趣，順利完賽。

越野跑運動員周青正式加入 The North Face 期待從台灣跑向世界

周青。 The North Face提供

2016年開始接觸越野跑的周青，在多場國內外賽事穩定的表現，讓周青一直是台灣指標越野跑運動員之一。越野跑充滿自由，沒有太多的制式規則，面對多變的大自然氣候及崎嶇路途，在野地裡往往只有自己能解決各種難題，不斷面對考驗並加以跨越，讓心智更強大，是周青熱愛越野跑的最大原因。

經過多年的觀察，也因應近年來越野跑在台灣的熱潮，The North Face特別力邀周青加入，希望他與江晏慶以專業運動員的角度協助品牌推廣越野跑運動。對於能成為 The North Face 簽約運動員，周青表示：「真的很開心能和 The North Face 一同合作，一起探索越野跑的無限可能，有了 The North Face 頂尖性能的產品，以及品牌的全球視角，我能夠更全心投入訓練，除了持續在國內參賽，也期待挑戰更多世界級的越野跑賽事。」

The North Face 力邀林柏宏擔任賽事探索大使 挑戰人生首次越野跑

林柏宏。 The North Face提供

為了讓更多跑者及臺灣熱愛戶外運動的消費大眾認識越野跑運動，The North Face 特別力邀林柏宏擔任賽事探索大使，以一位越野跑素人的角色，體驗10公里越野跑。對於越野跑，林柏宏並不是完全陌生，他說：「之前在爬山的時候就有看到很多越野跑的跑者，但看起來覺得不太容易，所以還沒有真正挑戰過。」

為了協助林柏宏完成挑戰，The North Face特別讓品牌簽約運動員江晏慶協訓林柏宏，日前也完成第一次訓練。除了針對越野跑運動及所需配備進行介紹，也針對上下坡技術及策略進行實戰演練，江晏慶也對林柏宏出色的肢體協調力感到印象深刻，直誇林柏宏可能是位被演戲耽誤的越野跑者！。對於有機會和專業選手一同越野跑訓練，林柏宏表示：「非常開心，越野跑對我來說是個全新的領域，晏慶教練帶領我認識在越野跑中如何感受自己的身體律動，以及判斷不同路段地形所需要的技巧，自己漸漸能夠在山林中奔跑起來，很有成就感！距離比賽大概還有兩週的時間，我會好好鍛練，也希望5/21當天大家可以一起來為所有參賽者加油，也期待未來有更多人能投入越野跑的行列！」

The North Face臺北越野跑挑戰賽已於日前公布賽事路徑GPX資訊，相關賽事訊息及相關注意事項，請洽賽事官網：

https://www.xn--djr420n.tw/2023TNF100/info.html