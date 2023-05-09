全大運／台大教練是奧運銀牌！魏均珩當率隊3闖金牌戰

由中原大學承辦的112年全大運，射箭項目一般組的學生當中，出現一位不凡的面孔，他是東京奧運銀牌、亞運金牌名將魏均珩，去年8月進入台灣大學，目前擔任學校射箭隊教練，無論是心理還是物理上，都成為學生的最強「後盾」。

魏均珩這次比賽時協助學生報靶，去年拿下反曲弓個人賽金牌的資工系杜展廷表示，學校一直沒有專任老師，聽到消息時很開心，雖然相處時間不多，仍感覺到「魏老師」是個很專業、仔細的人。

與杜展廷聯手闖進反曲弓混雙金牌戰的醫學系何欣，原本就視魏均珩為偶像，亞運、奧運都看過教練在電視上為國爭光，「有種大明星來當我家鄰居的感覺，滿不可置信的。」

「老師幫我滿多的，包括一些細節動作、心態上的調整，最重要的是他告訴我要學會信任自己。」何欣笑說：「他很幽默，會鼓勵我們用開朗的方式面對事情，而且比賽時有他在後面報靶，讓我們有種狐假虎威的氣勢。」

魏均珩是台灣師大校友，他開玩笑表示感謝台大收留，「跟學生相處起來都很融洽，他們對射箭都很有看法，讓我有不同的領悟，其實我們算是互為師生，一起努力。」

這次反曲弓女團、混雙、男單的代表都闖進金牌戰，魏均珩表示，目標是每年都讓大家有所突破，「比較多提點他們內在的心態，成績順其自然就好，大家加油。」