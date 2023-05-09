快訊

2024總統支持侯友宜還是郭台銘？張善政脫口「這一句」

舉重亞錦賽／陳玟卉傷後復出 6次試舉都成功奪牌未定

中央社／ 台北9日電
台灣舉重女將陳玟卉2022年亞錦賽因傷退賽，9日重回賽場，在女子71公斤B組6次試舉都成功，以抓舉101公斤，挺舉131公斤，總和232公斤完賽。 （黃達德提供）中央社
台灣舉重女將陳玟卉2022年亞錦賽因傷退賽，9日重回賽場，在女子71公斤B組6次試舉都成功，以抓舉101公斤，挺舉131公斤，總和232公斤完賽。 （黃達德提供）中央社

台灣舉重女將陳玟卉去年亞錦賽因傷退賽，今天重回賽場，在女子71公斤B組6次試舉都成功，以抓舉101公斤，挺舉131公斤，總和232公斤完賽，能否奪牌得視A組戰況而定。

陳玟卉在拿下東京奧運女子64公斤級銅牌後，受巴黎奧運縮減量級影響，改戰71公斤級，她去年10月參加亞錦賽時不慎拉傷手肘，後來同年底的世錦賽，因傷勢還未完全復原，僅過磅、走完賽事流程。

2023年舉重亞錦賽在韓國晉州舉行，陳玟卉賽前先赴韓國高陽移訓2週，因應陳玟卉傷後復出首場賽事，教練黃達德相當謹慎，刻意壓低報名成績，讓陳玟卉先從B組出發。

陳玟卉抓舉第一把儘管略顯緊張，仍順利舉起93公斤，接著挑戰97公斤、101公斤都成功過關，而挺舉開把重量123公斤也是5名選手中最高，後續挑戰128公斤、131公斤都成功，總和232公斤，3項成績都在B組排名第一

陳玟卉復出首戰順利完賽後，在台上露出如釋重負的笑容，不過，能否站上頒獎台，得視下午A組賽事戰況而定。

黃達德接受中央社記者訪問時表示，今天比賽都按照賽前沙盤推演進行，前2次試舉先讓陳玟卉暖身，適應比賽氛圍和場地，「因為玟卉太久沒站上舞台，讓她心情緩一緩，目前身體狀態很好，但需要這種賽事、把數成功率，幫助信心恢復」。

黃達德指出，去年10月陳玟卉受傷至今悶了很久，「剛舉完在後台終於笑出來，但後來看到她眼淚快掉出來」。

陳玟卉復健過程中歷經的辛苦，都看在黃達德的眼裡，黃達德表示：「這場比賽根本完全沒想獎牌的事情，只有想要（陳玟卉）6把成功、總和達到230公斤，進入奧運安全名單內，接下來在6月古巴大獎賽再將總和提升至240公斤。」

陳玟卉 舉重 世錦賽

延伸閱讀

舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

舉重／韓國晉州亞錦賽 郭婞淳7日亮相拚賽史第14金

羽球／戴資穎球衣沒會旗 亞錦賽屬個人項目早已放寬限制

羽球／真正全球主場 戴資穎亞錦賽摘金：好久沒這麼熱鬧

相關新聞

全大運／台大教練是奧運銀牌！魏均珩當率隊3闖金牌戰

由中原大學承辦的112年全大運，射箭項目一般組的學生當中，出現一位不凡的面孔，他是東京奧運銀牌、亞運金牌名將魏均珩，去年...

田徑／羅佩琳赴日創賽季最佳 不忘國民外交還被求合照

我國女子400公尺跨欄好手羅佩琳代表萬泰科技股份有限公司赴日參加第10回木南道孝記念陸上競技大会，在21位參賽選手中，以...

影／心酸！1年沒水可跳 高雄跳水隊只能做「陸上體操」

受國際跳水池整修因素影響，高雄跳水隊選手已經近一年時間沒有場地練習。議員林智鴻接獲陳情發現，選手們不分白天黑夜都只能在陸...

睽違3年TNF 100台北越野跑挑戰賽回歸 21日東北角秘境開跑

在台灣，大多的郊山登山口離市區約莫一個小時的車程，加上崎嶇多變的地形，同一條山徑通常混合著正規柏油道路、水泥階梯以及土徑，讓台灣成為眾多世界越野跑好手的首選訓練地。在台推廣越野跑運動不遺餘力的The

舉重亞錦賽／陳玟卉傷後復出 6次試舉都成功奪牌未定

台灣舉重女將陳玟卉去年亞錦賽因傷退賽，今天重回賽場，在女子71公斤B組6次試舉都成功，以抓舉101公斤，挺舉131公斤，...

日月潭水位降 亞洲盃公開水域游泳錦標賽延期

南投縣府今天指出，亞洲游泳總會根據日月潭水情下降數據，4月評估水位下降不利舉辦賽事，通知原本6月1日至6月6日在日月潭舉...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦