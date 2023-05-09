舉重亞錦賽／陳玟卉傷後復出 6次試舉都成功奪牌未定

台灣舉重女將陳玟卉去年亞錦賽因傷退賽，今天重回賽場，在女子71公斤B組6次試舉都成功，以抓舉101公斤，挺舉131公斤，總和232公斤完賽，能否奪牌得視A組戰況而定。

陳玟卉在拿下東京奧運女子64公斤級銅牌後，受巴黎奧運縮減量級影響，改戰71公斤級，她去年10月參加亞錦賽時不慎拉傷手肘，後來同年底的世錦賽，因傷勢還未完全復原，僅過磅、走完賽事流程。

2023年舉重亞錦賽在韓國晉州舉行，陳玟卉賽前先赴韓國高陽移訓2週，因應陳玟卉傷後復出首場賽事，教練黃達德相當謹慎，刻意壓低報名成績，讓陳玟卉先從B組出發。

陳玟卉抓舉第一把儘管略顯緊張，仍順利舉起93公斤，接著挑戰97公斤、101公斤都成功過關，而挺舉開把重量123公斤也是5名選手中最高，後續挑戰128公斤、131公斤都成功，總和232公斤，3項成績都在B組排名第一

陳玟卉復出首戰順利完賽後，在台上露出如釋重負的笑容，不過，能否站上頒獎台，得視下午A組賽事戰況而定。

黃達德接受中央社記者訪問時表示，今天比賽都按照賽前沙盤推演進行，前2次試舉先讓陳玟卉暖身，適應比賽氛圍和場地，「因為玟卉太久沒站上舞台，讓她心情緩一緩，目前身體狀態很好，但需要這種賽事、把數成功率，幫助信心恢復」。

黃達德指出，去年10月陳玟卉受傷至今悶了很久，「剛舉完在後台終於笑出來，但後來看到她眼淚快掉出來」。

陳玟卉復健過程中歷經的辛苦，都看在黃達德的眼裡，黃達德表示：「這場比賽根本完全沒想獎牌的事情，只有想要（陳玟卉）6把成功、總和達到230公斤，進入奧運安全名單內，接下來在6月古巴大獎賽再將總和提升至240公斤。」