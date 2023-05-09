影／心酸！1年沒水可跳 高雄跳水隊只能做「陸上體操」

受國際跳水池整修因素影響，高雄跳水隊選手已經近一年時間沒有場地練習。議員林智鴻接獲陳情發現，選手們不分白天黑夜都只能在陸地受訓，孩子身上綁繩子讓教練拉著模擬跳水的畫面讓人心酸，更不該讓選手們自付旅費去台中移地訓練。運發局長侯尊堯允諾，跳水池完工前，研擬補助高雄選手移地訓練費用。

今天高市議會教育部門業務質詢，議員林智鴻播放一段影片，內容是一群孩子在做運動訓練，文化局及新聞局長都猜影片中的小孩在做體操，僅教育局及運發局說，這群孩子在路上進行跳水訓練。

答案揭曉，小選手們真的在做跳水訓練。林智鴻說，全台僅高雄、台中及台北有水深5公尺的公立跳水池，高雄跳水池去年整修關閉，完工時間遙遙無期，跳水隊選手沒有場地可練習，教練及選手只能在陸上拉著繩子訓練，看見這樣的畫面很心痛，沒有實際場地無法體驗真正的跳水，跳水池到底何時可完工。

運發局運動設施科長倪亮傑表示，國際池除跳水台外其他工程正在初驗，因跳水台鋼筋數量與竣工圖不符須變更設計，正爭取經費缺口800多萬，預估工期需要6個月時間，這個月會完成廠商議價，廠商承諾可以盡量配合縮短工期。

林智鴻進一步指出，為了即將到來的全國比賽，家長自己帶小孩搭車去台中移地訓練，車票、住宿都是自掏腰包，市府應設法補助經費，解決高雄孩子遇上的困境。運發局長侯尊堯回應，選手的身體非常寶貴，設施未完善前必須非常小心，施工中場地不宜讓小孩去練習，在跳水池完工前，願意補助選手移地訓練，一起努力照顧選手安全。