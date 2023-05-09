高球／前輩給建議 安禾佑旅美不孤單

二◯二◯年以業餘選手身分奪下中國信託女子公開賽冠軍，我國高球好手安禾佑隔年就加入中國信託銀行贊助大家庭，這段高球牽起的緣分也讓她旅美職業生涯不再孤身奮鬥。

下月滿廿歲的安禾佑，轉入職業後以美國為主戰場，去年是第一年赴美參與完整賽季，今年打了五場美國次巡比賽後返台參加周四開賽的二◯二三中國信託女子公開賽，目標是複製三年前的奪冠成績。

今年五場美國次巡賽事有兩場遭淘汰，安禾佑坦言有些掙扎，回台剛好可以調整，「這裡的人比較熟悉，不像美國。」赴美一切都要自己來，安禾佑很感謝中國信託銀行，不只提供實質贊助，也因加入中國信託銀行大家庭，讓她和旅美「前輩」彭婕、程思嘉變熟識，同在次巡賽努力的三姝常會結伴一起旅行參賽。

「思嘉在美國八年了，會給我很多建議，我們本來沒那麼熟悉，是因為加入中信也變熟。」安禾佑補充說，就算有同胞照應，旅外對身心都是考驗，「有難度，要自己堅持住。」

中國信託銀行支持高球女將多年，今年再加入吳佳晏和日本女將小暮千広，贊助選手來到新高的十四人，安禾佑、吳佳晏、張雅淳、丁子云、彭婕、劉芃珊和小暮千広也投入今年的中國信託女子公開賽，在為期三天的賽事中力爭金盃。