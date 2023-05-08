網球／納達爾歸期未定 費德勒盼來得及打法網

已退役的瑞士網球名將費德勒表示，他希望有傷在身的西班牙好手納達爾能在法網前及時康復，因為若這名14次在該賽稱王的霸主今年缺賽，對網球界來說將是「殘酷」的打擊。

路透社報導，納達爾（Rafa Nadal）1月打澳洲網球公開賽（Australian Open）時就已受臀部傷勢所苦，至今仍在復原階段。在他決定退出本週的義大利公開賽（Italian Open）後，大家愈來愈擔心他是否也將錯過法國網球公開賽（French Open）這場大滿貫賽事。

納達爾錯過了上週的馬德里公開賽（MadridOpen），也沒打在印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅、巴塞隆納等地進行的比賽。

生涯拿過20座大滿貫冠軍的費德勒（RogerFederer）在一級方程式賽車（Formula One）邁阿密大獎賽（Miami Grand Prix）的現場告訴天空體育（SkySports）說：「如果納達爾沒辦法打，將令人難以接受，網球界都會非常難過。」

「我仍希望如此（指納達爾能打法網），我看他退出羅馬網賽，我衷心祝福他。」

納達爾生涯拿過22座大滿貫冠軍，是男子球員的紀錄保持人，他2005年在法網奪下他第1座大滿貫冠軍後，至今每年都會參加該賽。今年的法網，將於5月28日揭開序幕。