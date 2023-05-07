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全大運／量級跳跳跳 名門之後林唯均奪大學首金

聯合報／ 記者曾思儒／桃園即時報導
彰師大的世錦賽國手林唯均首度參加全大運奪下跆拳道女子57公斤級金牌。記者曾思儒／攝影
彰師大的世錦賽國手林唯均首度參加全大運奪下跆拳道女子57公斤級金牌。記者曾思儒／攝影

媽媽是拿過跆拳道世錦賽金牌的劉昭晴，彰師大二年級女將林唯均繼承衣缽，今天踢下112年全大運女子57公斤級金牌，接續放眼世錦賽和杭州亞運，不過拚成績前要先過自己這關，達成精密的體重控管。

小學四年級接觸跆拳道的林唯均，拿過2019年亞青賽女子49公斤級金牌，今年首度參加全大運也為彰師大打下女子57公斤級金牌，月底世錦賽她將挑戰62公斤級，9月杭州亞運踢53公斤級，量級「變變變」。

有著180公分好身材的林唯均坦言，降體重是一大課題，「甜點、高熱量的東西都愛，知道要忌口但會忍不住。」她原本選上成都世大運49公斤級國手，但比賽因新冠肺炎疫情延期，她的體重也「回不去了」，因此錯過第一次國際綜合賽會國手機會。

彰師大教練蘇泰源也說，林唯均發展性很好，「以這身高的敏捷性很好，重點是體重控制。」

來自「名門之後」，林唯均透露不喜歡媽媽到現場觀戰，「她來的話壓力會很大。」不過從小參加過羽球、桌球等訓練營，她最終仍選擇和媽媽專長相同的跆拳道，高中升上大學時更進入國訓中心。

為加強個人動作，林唯均假日有時還會再搭車到彰師大繼續強化，盼今年世錦賽、亞運初體驗都能踢出好成績。

彰師大的世錦賽國手林唯均（右）首度參加全大運奪下女子57公斤級金牌。圖／中原大學提供
彰師大的世錦賽國手林唯均（右）首度參加全大運奪下女子57公斤級金牌。圖／中原大學提供

世錦賽 亞運 跆拳道

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