全大運／金牌保證蘇柏亞 巴黎奧運最後一搏

去年因出國比賽缺席全大運，彰化師大奧運國手蘇柏亞今年馬上重返后座，奪下112年全大運跆拳道女子53公斤級金牌的她也透露，選手生涯已經走到尾聲，巴黎奧運將是國手生涯「最後一搏」。

24歲的蘇柏亞現就讀彰師大研究所，2018年雅加達亞運她初試啼聲就奪下女子53公斤級金牌，為參加東京奧運降級到49公斤級，順利取得門票但首輪出局，止步16強，杭州亞運國手選拔又不敵彰師大學妹林唯均，無緣挑戰衛冕。

沒能參與杭州亞運，蘇柏亞調整心情迎接月底登場的世錦賽和7月成都世大運，「每場去調整，一關關整理好自己的心態。」她也坦言競技生涯已到尾聲，已在思考選手生涯下一步，「大家會說我年紀還好，但有點倦怠吧，踢那麼久了，自己有在規劃當中。」

曾在全大運53公斤級和57公斤級完成跨級連3年奪金的蘇柏亞，今年再收下53公斤級金牌後，將重心放在月底的跆拳道世錦賽和7月成都世大運，巴黎奧運要拚哪個量級還沒確切想法。教練蘇泰源提到，蘇柏亞要降到49公斤級或是升到57公斤級都尊重，預計杭州亞運後比較明朗。