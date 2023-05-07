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舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

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舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
郭婞淳在東京奧運女子舉重五十九公斤級，奪下生涯首面奧運金牌。圖／本報資料照片
郭婞淳在東京奧運女子舉重五十九公斤級，奪下生涯首面奧運金牌。圖／本報資料照片

2023年舉重亞錦賽在韓國晉州市展開，東京奧運奪下女子59公斤級金牌的「舉重女神」郭婞淳今天登場，她在的大陸新一代好手裴鑫依和羅詩芳夾擊下仍站上頒獎台，但挺舉只成功一把，抓舉、挺舉和總和都以銅牌作收。

郭婞淳從2012年參加亞錦賽已累積13面金牌，目前女子59公斤級的抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤世界紀錄也由她保持。

今天抓舉，郭婞淳第一次試舉從98公斤開始，成功完成後100公斤和102公斤也順利舉起；大陸17歲小將裴鑫依抓舉前兩把100公斤、103公斤都成功，第三次試舉的106失敗，羅詩芳則是98公斤、102公斤和105公斤都成功，先舉出抓舉金牌。

挺舉郭婞淳從128公斤開始，成功後第二次試舉132公斤失敗，第三次試舉直接挑戰135公斤，但她上槓後單腳跪地，沒能在時間內起身，挺舉最終成績128公斤，總和230公斤。

裴鑫依挺舉從125公斤開始，接續130公斤也成功，第三次試舉133公斤也舉起；羅詩芳三次試舉的126公斤、130公斤和133公斤也都成功。兩名大陸女將挺舉成績相同，因裴鑫依先舉起133公斤，獲得挺舉金牌。

羅詩芳挺舉雖錯過金牌，但抓舉105公斤、總和238公斤都奪金；18歲的裴鑫依獲得抓舉銀牌、挺舉金牌和總和236公斤的銀牌。

29歲的郭婞淳抓舉102公斤、挺舉128公斤和總和230公斤都獲銅牌，接續重點將放在9月緊接著舉行的世錦賽和杭州亞運。

郭婞淳 舉重 世錦賽

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