舉重亞錦賽／大陸雙姝夾擊金包銀 郭婞淳收3銅

2023年舉重亞錦賽在韓國晉州市展開,東京奧運奪下女子59公斤級金牌的「舉重女神」郭婞淳今天登場,她在的大陸新一代好手裴鑫依和羅詩芳夾擊下仍站上頒獎台,但挺舉只成功一把,抓舉、挺舉和總和都以銅牌作收。

郭婞淳從2012年參加亞錦賽已累積13面金牌,目前女子59公斤級的抓舉110公斤、挺舉140公斤和總和247公斤世界紀錄也由她保持。

今天抓舉,郭婞淳第一次試舉從98公斤開始,成功完成後100公斤和102公斤也順利舉起;大陸17歲小將裴鑫依抓舉前兩把100公斤、103公斤都成功,第三次試舉的106失敗,羅詩芳則是98公斤、102公斤和105公斤都成功,先舉出抓舉金牌。

挺舉郭婞淳從128公斤開始,成功後第二次試舉132公斤失敗,第三次試舉直接挑戰135公斤,但她上槓後單腳跪地,沒能在時間內起身,挺舉最終成績128公斤,總和230公斤。

裴鑫依挺舉從125公斤開始,接續130公斤也成功,第三次試舉133公斤也舉起;羅詩芳三次試舉的126公斤、130公斤和133公斤也都成功。兩名大陸女將挺舉成績相同,因裴鑫依先舉起133公斤,獲得挺舉金牌。

羅詩芳挺舉雖錯過金牌,但抓舉105公斤、總和238公斤都奪金;18歲的裴鑫依獲得抓舉銀牌、挺舉金牌和總和236公斤的銀牌。

29歲的郭婞淳抓舉102公斤、挺舉128公斤和總和230公斤都獲銅牌,接續重點將放在9月緊接著舉行的世錦賽和杭州亞運。

