快訊

彰中、建中臉書匿名版也淪陷？ 「納粹」符號貼文連環爆

星宇出包 張國煒凌晨急赴日「我也不希望再砸鍋我真的很怕」

一口氣灌1公升牛奶沒用！營養師教如何正確補鈣：還要曬太陽

霹靂舞／前進亞、奧運 WBC東南亞決賽5月14日台灣登場

中央社／ 台北7日電
圖為2023年Red Bull BC One霹靂舞大賽。圖／Red Bull提供。
圖為2023年Red Bull BC One霹靂舞大賽。圖／Red Bull提供。

霹靂舞成為亞運、奧運正式競賽項目後，台灣積極舉辦比賽，14日在花漾HANA展演空間進行「WBC東南亞決賽」，奪冠者可晉級世界舞台，包括地主台灣在內共12個國家或地區參賽。

「WBC（World Breaking Classic）東南亞決賽」共有來自台灣、印度、馬來西亞、澳門、澳洲、日本、越南、印尼等12個國家或地區參賽，將進行2對2的BBoy Battle賽、BBoy Crew Battle團體等項目，冠軍將代表東南區進入WBC世界決賽。

WBC相信嘻哈尬舞是一股力量，是聚合交流與知識共享的開始。舞池是一個開放的平台。舞者展顯彼此最好的技能最好的動作，並不斷將舞蹈變成一個沒有相等的藝術形式。

目前台灣入選杭州亞運培訓隊的霹靂舞男、女代表隊也很有機會參賽這場WBC東南亞決賽。另外，杭州亞運的霹靂舞代表隊教練徐偉傑，將擔任這場WBC東南亞決賽的評審團之一。

街舞是運動與街頭表演相結合的舞蹈統稱，其中霹靂舞是以個人風格為主的技巧性街舞舞種，要求舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，對練習者的身體素質及表演技巧的要求很高。

國際奧會過去幾屆一直苦思提升比賽的精彩程度，來挽救承辦國家的財務支出，並且吸引更多年輕人關注奧運，因此在年輕人當中欣賞度高的霹靂舞脫穎而出登上巴黎奧運舞台。

霹靂舞 亞運

延伸閱讀

法國反年改派施壓癱瘓巴黎奧運 老人搶當「假志工」

田徑／奧運短跑金牌女將32歲不明原因驟逝 美國田協哀悼

MLB／獲頒WBC獎座 張育成：我們讓世界都看見了

MLB／連三打席K掉WBC隊友 天使逆轉秀助大谷紀錄日逃敗

相關新聞

霹靂舞／前進亞、奧運 WBC東南亞決賽5月14日台灣登場

霹靂舞成為亞運、奧運正式競賽項目後，台灣積極舉辦比賽，14日在花漾HANA展演空間進行「WBC東南亞決賽」，奪冠者可晉級...

舉重亞錦賽／2周3破全國 陳冠伶舉重勇奪3金

日前才剛在新竹縣全中運繳出三破全國紀錄成績的新北市安康高中陳冠伶，昨天在南韓晉州市舉行的舉重亞錦賽中，於女子55公斤級賽...

全大運／出席開幕典禮 蔡總統：政府責任是做選手最堅強後盾

總統蔡英文今天出席全國大專校院運動會開幕典禮時表示，選手要付出難以想像的努力才能站在世界舞台，政府的責任是做選手最堅強的...

北京冬奧沒賣票卻有盈餘 國際奧會捐1040萬美元給大陸

北京冬奧會2022年舉辦，當時並未有售票收入，但財務收支報告顯示有盈餘，而國際奧委會6日宣布將冬奧會組織預算的1,040...

田徑／黃士峰標槍奪銀 台灣隊已1金1銀1銅入袋

台灣標槍好手黃士峰今天在日本大阪舉行的木南道孝田徑挑戰賽男子標槍決賽，擲出79公尺44，為個人近2年最佳成績，拿下銀牌，...

疫情威脅無門票收入 北京辦冬奧仍盈餘15億元

北京2022年主辦冬奧運動會，疫情威脅下採取閉環管理，無門票銷售下，今天官方公布冬奧會結餘人民幣（下同）3.5億元（約新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦