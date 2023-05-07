霹靂舞／前進亞、奧運 WBC東南亞決賽5月14日台灣登場

霹靂舞成為亞運、奧運正式競賽項目後，台灣積極舉辦比賽，14日在花漾HANA展演空間進行「WBC東南亞決賽」，奪冠者可晉級世界舞台，包括地主台灣在內共12個國家或地區參賽。

「WBC（World Breaking Classic）東南亞決賽」共有來自台灣、印度、馬來西亞、澳門、澳洲、日本、越南、印尼等12個國家或地區參賽，將進行2對2的BBoy Battle賽、BBoy Crew Battle團體等項目，冠軍將代表東南區進入WBC世界決賽。

WBC相信嘻哈尬舞是一股力量，是聚合交流與知識共享的開始。舞池是一個開放的平台。舞者展顯彼此最好的技能最好的動作，並不斷將舞蹈變成一個沒有相等的藝術形式。

目前台灣入選杭州亞運培訓隊的霹靂舞男、女代表隊也很有機會參賽這場WBC東南亞決賽。另外，杭州亞運的霹靂舞代表隊教練徐偉傑，將擔任這場WBC東南亞決賽的評審團之一。

街舞是運動與街頭表演相結合的舞蹈統稱，其中霹靂舞是以個人風格為主的技巧性街舞舞種，要求舞者以頭、肩、背、膝為重心，貼近地面迅速旋轉翻滾，對練習者的身體素質及表演技巧的要求很高。

國際奧會過去幾屆一直苦思提升比賽的精彩程度，來挽救承辦國家的財務支出，並且吸引更多年輕人關注奧運，因此在年輕人當中欣賞度高的霹靂舞脫穎而出登上巴黎奧運舞台。