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全大運射箭／邱意晴連6年女團摘金 雷千瑩成大「銀」家

聯合報／ 記者劉肇育／桃園即時報導
邱意晴首度征戰全大運就拿下女子個人與女子團體雙金。記者劉肇育／攝影
邱意晴首度征戰全大運就拿下女子個人與女子團體雙金。記者劉肇育／攝影

112年全大運今天在中原大學舉行開幕式，其中在國體大射箭場舉行的公開組射箭賽事，清華大學邱意晴與台師大雷千瑩兩名亞運培訓隊隊友，接連在女團與女子個人金牌戰交鋒，最終都由邱意晴取勝，且從國二全中運到今年首度站上全大運舞台，邱意晴已經連續6年拿下女團金牌。

邱意晴今年4月才與亞運培訓隊成員攜手爭戰世界盃土耳其站賽事，並且與湯智鈞聯手射下混雙銀牌，返國後培訓隊成員也在這次的全大運中代表各自的母校在場上對抗，其中去年才成為清華大學新鮮人的邱意晴，不僅個人賽射進金牌戰，也與隊友攜手助清華大學闖進女團金牌戰，且對手正好都是亞運培訓隊的隊友雷千瑩以及她所率領的台師大。

而最終邱意晴先是在女團金牌戰帶領清華以6：2射退台師大，個人金牌戰她則是與雷千瑩展開拉鋸，最終再以6：4勝出，首次征戰全大運就收下雙金佳績，至於女子個人、團體和混雙都闖進到金牌戰的雷千瑩，則是以三銀成績作收，讓她直呼自己是今年最大「銀」家。

對於從國二首度站上全中運舞台，至今年首度征戰全大運，已經連續6年拿下女團金牌，邱意晴賽後聽到自己的紀錄時也直呼不可思議，不過她也坦言能夠在個人賽事奪下金牌讓她更有成就感，「因為個人賽就是完全要靠自己，團體賽則是需要隊友一起努力。」

談到今天與雷千瑩兩度爭金時邱意晴則說：「其實已經跟學姊比賽過很多次，但我覺得學姊的經驗還是好很多，每次跟她交手都能學到不少東西。」

全大運 雷千瑩 亞運

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