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舉重亞錦賽／兩周內再度三破全國紀錄 陳冠伶勇奪3金

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
台灣舉重小將陳冠伶（中）6日在舉重亞錦賽女子55公斤級勇奪3金且3破全國紀錄，總教記者黃巧雯傳真 112年5月6日 （林敬能提供）中央社
台灣舉重小將陳冠伶（中）6日在舉重亞錦賽女子55公斤級勇奪3金且3破全國紀錄，總教記者黃巧雯傳真 112年5月6日 （林敬能提供）中央社

日前才剛在新竹縣全中運繳出三破全國紀錄成績的新北市安康高中陳冠伶，今天在南韓晉州市舉行的舉重亞錦賽中，於女子55公斤級賽事繳出抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和204公斤的3金成績，且2周內再度三破全國紀錄，成為我國舉重界的未來之星。

陳冠伶日前在新竹全中運女子舉重55公斤級賽事中，以抓舉86公斤、挺舉111公斤、總和197公斤三破全國紀錄摘金，而當時她就曾表示希望能將總和成績突破200公斤，並取得亞運參賽資格，這個目標也在今天完成。

台灣舉重小將陳冠伶（後中）6日在舉重亞洲錦標賽女子55公斤級賽事中，以抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和204公斤，勇奪3金。 （林敬能提供）中央社
台灣舉重小將陳冠伶（後中）6日在舉重亞洲錦標賽女子55公斤級賽事中，以抓舉90公斤、挺舉114公斤、總和204公斤，勇奪3金。 （林敬能提供）中央社

陳冠伶今天在亞錦賽女子55公斤賽事中，抓舉第一次試舉就舉起87公斤打破自己所保持的全國紀錄，第二次試舉挑戰90公斤失敗後，第三次則是挑戰成功，並以該成績搶下抓舉金牌。

至於挺舉部分，陳冠伶在前兩次試舉就分別挑戰107公斤、110公斤都順利完成，第三次試舉則是挑戰114公斤也成功，加上總和204公斤，最終以三破全國紀錄的成績拿下3金，也達成日前設定的總和突破200公斤目標。

舉重 全中運 亞運

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