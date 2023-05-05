舉重／傷癒復出首場國際賽 林呈璟亞錦賽挺舉破全國

在韓國晉州市舉行的亞洲舉重錦標賽，今天進行首日賽事，台灣好手林呈璟，在女子49公斤級A組，以抓舉80公斤、挺舉104公斤、總和184公斤名列第6、無緣站上頒獎台。

儘管林呈璟無緣獎牌，但是她的挺舉104公斤，再度刷新1週前她自己在全大運締造的103公斤全國紀錄，而總和184公斤則是追平了全國紀錄。

林呈璟在去年的亞錦賽，以抓舉79公斤、挺舉102公斤、總和181公斤的成績作收，其中挺舉、總和替台灣代表隊拿下2面銀牌。

今年再戰，儘管3項成績都進步，但在參賽的9名選手中強敵環伺，包括拿過2015、2019、2022共3面世錦賽金牌的中國好手蔣惠花，以及拿過2面亞錦賽金牌、東京奧運金牌的中國名將侯志慧，以及2021年世錦賽金牌的泰國選手卡姆巴歐（SurodchanaKhambao）等。

去年10月亞錦賽後，林呈璟的手肘韌帶就出現撕裂傷勢，一直持續養傷到上週的全大運才正式復出參賽，並且在挺舉、總和雙破全國摘金，原本寄望能在亞錦賽再次站上頒獎台，沒想到事與願違。

林呈璟為了參加全大運，並未跟著代表隊提前到韓國移地訓練，5月2日才飛抵韓國備戰亞錦賽。林呈璟賽前也很有信心表示，「自己的練習狀況還不錯，希望能維持從全大運一路下來的感覺。」

亞錦賽女子舉重49公斤級A組共9人參賽，其中2人分別因3次抓舉、挺舉失敗，所以沒有總和成績，林呈璟在7人當中排在第6名，若加入49公斤級B組成績，林呈璟則排在第8。