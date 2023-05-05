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PGA／富國銀行錦標賽首日 潘政琮68桿暫並列16

中央社／ 台北5日電
PGA富國銀行錦標賽今天進行首回合，台灣好手潘政琮繳出低於標準3桿的68桿、暫並列第16名 路透社
PGA富國銀行錦標賽今天進行首回合，台灣好手潘政琮繳出低於標準3桿的68桿、暫並列第16名 路透社

PGA富國銀行錦標賽今天進行首回合，台灣好手潘政琮抓下並列全場最多的7次博蒂，只可惜也吞下4次柏忌，繳出低於標準3桿的68桿、暫並列第16名，但僅落後領先者3桿。

總獎金2000萬美元（約新台幣6億元）的富國銀行錦標賽（Wells Fargo Championship），潘政琮首輪狀況不差，從第10洞出發的他，下場前2洞就順利都抓博蒂，雖然接著在第12、13洞吞柏忌，但隨後在第14、15、17這3洞都抓博蒂進帳，前9洞繳出33桿的好成績。

轉場後潘政琮火力稍歇，再吞2柏忌也打下2次博蒂，後9洞沒能再將桿數降低。首回合潘政琮的開球上球道率雖然高達85.7%，但鐵桿稍微失常，標準桿上球道率僅61%。

潘政琮在2022－23年球季至今打了6場比賽，不過他自從去年11月返台休息後，還因為手腕傷勢休息了3個多月，直到4月份才重返美巡賽戰場，只可惜首場比賽傳承錦標賽（RBC Heritage）打了2回合就被淘汰。

潘政琮本季至今累積的聯邦盃積分僅21分、排在第215名，累積獎金7.4萬美元（約220萬台幣），幸好這個賽季還長，潘政琮還有機會迎頭趕上。

今年的富國銀行錦標賽在鵪鶉窩高爾夫俱樂部（Quail Hollow Club）開打，潘政琮在賽前就提到，「這裡球道很長、球道也很窄，果嶺速度很快，但球場確實很美，每一切、每一推都要特別小心」。

英國好手佛利特伍（Tommy Fleetwood）首輪表現出色，全場抓4博蒂，還在第7洞射下一隻老鷹（Eagle，低於標準2桿），全場無失誤繳出低於標準6桿的65桿。

潘政琮 高爾夫 老鷹

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