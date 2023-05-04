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射擊／埃及世界盃射下銀牌 林怡君不同心態重返國際賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

41歲的我國射擊好手林怡君今天在埃及世界盃女子不定向飛靶決賽，一路與年僅21歲的葡萄牙年輕好手瑪莉亞（Maria Ines Coelho De Barros）拉鋸，最終以銀牌成績作收，拿下個人生涯第7面世界盃獎牌。

曾在2018年代表我國在雅加達亞運拿下混合不定向飛靶銀牌的林怡君，過去幾年受到疫情影響未再參與國際賽事，不過今年3月她也在世界盃卡達站賽事復出，本月再出戰埃及站賽事。

而林怡君在這次預賽也以所有選手最高的119分晉級到8強賽，並在排名賽以分組前兩名晉級到4強賽，決賽林怡君則是與葡萄牙的瑪莉亞、中國大陸王曉菁和澳洲史密斯（Penny Smith）爭奪獎牌，在史密斯、王曉菁先後遭到淘汰後，林怡君最終則是收下銀牌，年僅21歲的瑪莉亞則是射下金牌。

對於相隔3年多再度在世界盃射下獎牌，林怡君也直言過去3年受到疫情影響沒有再參加國際賽，心態上和以前有很大的不同，相較於以前有成績的壓力，現在更珍惜有出國比賽的機會，因而更能投入在比賽中甚至是找到快樂。

林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(革口)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(革口)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(右)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(右)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供
林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君 亞運

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