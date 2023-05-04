射擊／埃及世界盃射下銀牌 林怡君不同心態重返國際賽

41歲的我國射擊好手林怡君今天在埃及世界盃女子不定向飛靶決賽，一路與年僅21歲的葡萄牙年輕好手瑪莉亞（Maria Ines Coelho De Barros）拉鋸，最終以銀牌成績作收，拿下個人生涯第7面世界盃獎牌。

曾在2018年代表我國在雅加達亞運拿下混合不定向飛靶銀牌的林怡君，過去幾年受到疫情影響未再參與國際賽事，不過今年3月她也在世界盃卡達站賽事復出，本月再出戰埃及站賽事。

而林怡君在這次預賽也以所有選手最高的119分晉級到8強賽，並在排名賽以分組前兩名晉級到4強賽，決賽林怡君則是與葡萄牙的瑪莉亞、中國大陸王曉菁和澳洲史密斯（Penny Smith）爭奪獎牌，在史密斯、王曉菁先後遭到淘汰後，林怡君最終則是收下銀牌，年僅21歲的瑪莉亞則是射下金牌。

對於相隔3年多再度在世界盃射下獎牌，林怡君也直言過去3年受到疫情影響沒有再參加國際賽，心態上和以前有很大的不同，相較於以前有成績的壓力，現在更珍惜有出國比賽的機會，因而更能投入在比賽中甚至是找到快樂。

林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(革口)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(右)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(中)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供

林怡君(左)在世界盃埃及站獲銀。 射擊協會提供