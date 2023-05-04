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舉重／韓國晉州亞錦賽 郭婞淳7日亮相拚賽史第14金

中央社／ 台北4日電
郭婞淳。 報系資料照
郭婞淳。 報系資料照

2023亞洲舉重錦標賽明天起在韓國晉州市登場，包括台灣的洪梓瑜、林呈璟、方莞靈、陳冠伶等4人都將在首日出賽，而郭婞淳則要到7日才會挑戰她在亞錦賽史上的第14金。

亞錦賽、世錦賽和亞、奧運不同，並非只頒發1面總和獎牌，會頒發包括抓舉、挺舉、總和等3面獎牌。郭婞淳從2013年哈薩克阿斯塔納亞錦賽以來，亞錦賽史已累積拿到13面金牌，不過她在去年亞錦賽並沒有參賽。

為了提前適應韓國多變的天氣，郭婞淳和部分代表隊成員早在4月中就先前往韓國高陽市移地訓練，並在昨天轉往亞錦賽比賽場地的晉州市備戰。

郭婞淳在接受中央社記者訪問時笑說：「身體已經習慣了韓國的天氣，而且大多時間都待在飯店也還好。倒是晉州市算是比較偏僻一點的城市，讓我想到自己的家鄉台東。」

舉重亞錦賽女子59公斤級A組共11人參賽，除郭婞淳外，包括中國羅詩芳、裴鑫依，以及菲律賓的安多（Elreen Ann Ando）的報名成績都達230公斤；其中年僅18歲的裴鑫依不但在去年世錦賽女子64公斤級摘金，還締造5項世界女子青年紀錄。

巧合的是，這次台灣舉重代表隊前往韓國的移訓基地，正是韓國舉重傳奇女將張美蘭當選手時的主要訓練場地。曾在台熱播韓劇「舉重妖精金福珠」裡的女主角，正是以替韓國拿下2008北京奧運金牌的張美蘭為原型。

這次到韓國參加舉重亞錦賽的台灣代表隊名單，包括女子組45公斤級洪梓瑜、49公斤級林呈璟和方莞靈、55公斤級陳冠伶、59公斤級郭婞淳、64公斤級李偉嘉、71公斤級陳玟卉、76公斤級李幸恩、87公斤級羅楹湲、87公斤以上級汪凌蓁。

男子組代表隊包括55公斤級唐浚彥、67公斤級劉永富、73公斤級黃品勳和陳王衡、81公斤級莊盛閔、89公斤級謝孟恩、102公斤級陳柏任和馬靖捷、109公斤級董秉誠、109公斤以上級金晟。

郭婞淳 舉重 世錦賽

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