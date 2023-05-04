馬德里女網／首局吞貝果遭直落二 謝淑薇女雙止步8強

台灣網球選手謝淑薇與產後復出捷克女將史翠可娃再度合拍從馬德里網球賽出發，女雙8強賽以0比6、6比7（3比7）不敵美國的湯生與加拿大的費南德茲組合，止步8強。

在西班牙舉行的世界女子職業網球協會（WTA）的馬德里公開賽，屬於千分等級賽事，休兵逾17個月謝淑薇與產後復出捷克女將史翠可娃（BarboraStrycova）繼2021年2月澳洲網球公開賽後再度合拍。

謝淑薇與史翠可娃復出後首場賽事，連過2關，晉級女雙8強，包括首輪以2比1擊敗台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴。

「台捷組合」女雙8強賽遭遇到美國的湯生（TaylorTownsend）與加拿大的費南德茲（LeylahFernandez），這組「美加聯軍」自今年3月印地安泉公開賽開始搭檔，合作第2站就闖進邁阿密公開賽決賽，拿下亞軍。

「台捷組合」8強賽首盤發球局均未能保住，第2局原本有破發機會，卻被對方逐一化解，「台捷組合」一口氣連丟6局，首盤苦吞貝果。

兩組人馬次盤歷經前段互保，盤中互破發球局後，仍僵持不下，一路鏖戰至搶7，「台捷組合」搶7大戰開局就連丟4分，最終以6比7（3比7）落敗，無緣4強。