快訊

期刊先刊再審是未來大勢？學界論戰幾乎一面倒指出盲點

爺奶也想談戀愛！英國銀髮族交友軟體的心動人生

洋葱變罪人？麥當勞大麥克牛肉多放一味引暴動 網喊：改去漢堡王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬德里女網／首局吞貝果遭直落二 謝淑薇女雙止步8強

中央社／ 台北4日電
台灣網球選手謝淑薇與產後復出捷克女將史翠可娃再度合拍從馬德里網球賽出發，可惜遭對手直落二止步８強。 截圖自謝淑薇粉絲團
台灣網球選手謝淑薇與產後復出捷克女將史翠可娃再度合拍從馬德里網球賽出發，可惜遭對手直落二止步８強。 截圖自謝淑薇粉絲團

台灣網球選手謝淑薇與產後復出捷克女將史翠可娃再度合拍從馬德里網球賽出發，女雙8強賽以0比6、6比7（3比7）不敵美國的湯生與加拿大的費南德茲組合，止步8強。

在西班牙舉行的世界女子職業網球協會（WTA）的馬德里公開賽，屬於千分等級賽事，休兵逾17個月謝淑薇與產後復出捷克女將史翠可娃（BarboraStrycova）繼2021年2月澳洲網球公開賽後再度合拍。

謝淑薇與史翠可娃復出後首場賽事，連過2關，晉級女雙8強，包括首輪以2比1擊敗台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴

「台捷組合」女雙8強賽遭遇到美國的湯生（TaylorTownsend）與加拿大的費南德茲（LeylahFernandez），這組「美加聯軍」自今年3月印地安泉公開賽開始搭檔，合作第2站就闖進邁阿密公開賽決賽，拿下亞軍。

「台捷組合」8強賽首盤發球局均未能保住，第2局原本有破發機會，卻被對方逐一化解，「台捷組合」一口氣連丟6局，首盤苦吞貝果。

兩組人馬次盤歷經前段互保，盤中互破發球局後，仍僵持不下，一路鏖戰至搶7，「台捷組合」搶7大戰開局就連丟4分，最終以6比7（3比7）落敗，無緣4強。

謝淑薇 費南德茲 詹皓晴

延伸閱讀

網球／WTA馬德里賽 謝淑薇搭檔史翠可娃輕鬆晉8強

超馬／遠征撒哈拉沙漠 陳彥博忍受50度高溫第41名完賽

桌球／WTT曼谷球星挑戰賽 鄭怡靜、李昱諄奪女雙亞軍

馬德里網賽／謝淑薇、史翠可娃復出首秀 拍退詹家姊妹

相關新聞

足球／「魔人普烏」再踢破紀錄 哈蘭德改寫英超單季進球數

新生代足球金童、效力曼城的哈蘭德(Erling Haaland)本賽季在英超大放異彩，以令人瞠目結舌的速度累積進球數。他在對陣西漢姆聯的勝利中踢進本賽季第35球，一舉打破高懸29年的單季進球紀錄，也幫

馬德里女網／首局吞貝果遭直落二 謝淑薇女雙止步8強

台灣網球選手謝淑薇與產後復出捷克女將史翠可娃再度合拍從馬德里網球賽出發，女雙8強賽以0比6、6比7（3比7）不敵美國的湯...

健康達人挑戰賽誓師 永續發展護國群山

台灣健康運動聯盟3日舉辦「健康達人挑戰賽CBHS誓師」，本次挑戰賽主軸是「運動健康科技人. 永續發展護國群山」，三大科學園區管理局組隊參賽並派代表參加本次CBHS誓師，以具體行動表達對促進國人之運動與

全國小學田徑錦標賽澎湖登場 選手烈日下展開競技

112年全國小學田徑錦標賽今天在澎湖縣立體育場登場，選手們在烈日下展開競技，爭取佳績。在激烈的競賽之餘，選手也可欣賞海上...

PSG不續約 阿根廷球王梅西的下一步踢哪裡？

阿根廷球王梅西（Lionel Messi）5月2日因前往沙烏地阿拉伯旅遊，缺席所屬俱樂部巴黎聖日耳曼（PSG）的訓練，因而遭PSG宣布停賽兩週，而法媒也報導在此事之後，PSG已決定不與梅西續約。梅西與PSG的合約將於2023年夏季期滿，屆時梅西能夠以自由球員的身分選擇新的東家，自去年梅西帶領阿根廷贏得世界盃冠軍之後，他的下一步動向備受關注，球迷尤其關心梅西是否回歸他的前東家——巴塞隆納？此外，美職大聯盟與沙烏地豪門也渴望簽下梅西，究竟球王將會降臨何方？

永續發展護國群山 健康達人挑戰賽第二期出發

台灣健康運動聯盟再次出擊，特別從影響國家生存地位的科技人出發，今天舉行總獎金150萬元的「健康達人挑戰賽（CBHS-Ch...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦