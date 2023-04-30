羽球／戴資穎亞錦封后重振信心 世界排名升至第三

我國羽球名將戴資穎於今天在亞錦賽打敗南韓安洗瑩奪冠，這一戰不僅讓她世界排名將從第四升至第三，更重要的是，她在這場比賽所展現對球拍掌控及球場應對能力，有助於她重振信心。

當今世界羽球女單，可說就是日本山口茜、南韓安洗瑩、大陸陳雨菲及台灣戴資穎四人的的天下，四大天后彼此之間的較競，往往決定最後冠軍得主是誰，很可惜今年戴資穎在英國公開賽及馬來西亞公開賽，分別敗給了安洗瑩與山口茜，而止步於四強，這也就表示，如果無法打敗這三人，戴資穎在比賽中就很難奪冠。

今年亞錦賽列入世界積分排名下，戴資穎藉由這場奪冠，積分可超越陳雨菲升至世界第三。曾經是球后的戴資穎，今年從世界排名第三開始，馬來西亞公開賽打進四強，一度讓她世界排名重回第二，但只有一周便下來，接下來維持第三至3月中，之後便降至第四至今，而這場比賽，看得出小戴擁有的企圖心，藉由今年首冠及排名提升，也助於備戰接下來的比賽。