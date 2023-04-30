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超馬／遠征撒哈拉沙漠 陳彥博忍受50度高溫第41名完賽

中央社／ 台北30日電
極地超馬好手陳彥博。 中央社
極地超馬好手陳彥博。 中央社

台灣極地超馬好手陳彥博忍受超過攝氏50度的沙漠高溫，在超過千名選手中，今天順利以排名第41，跑完摩洛哥撒哈拉沙漠250公里超馬賽。

這場位在摩洛哥的撒哈拉沙漠250公里挑戰賽，共有1085名選手參賽，在長達7天賽程中，選手除了忍受高溫、脫水危機，還要對抗沙漠中不時吹來的沙塵暴。

其中最困難就是第4、5天賽事，第4天賽事全長90公里，但當時大會測量有陰影處溫度40度，無陰影處則破50度，當天就有93名選手因為高溫退賽，也讓陳彥博想起2016年在中國戈壁沙漠出現熱衰竭的夢魘。

第5天同樣面對90公里賽事、45度高溫，還得面對總爬升高度近1330公尺，在上上下下、鬆散的沙地上攀爬，幾乎會耗盡所有體力，最辛苦的部分莫過於在夜裡前進，沙漠中沒有明顯的標的物，很容易迷失方向。

陳彥博在今年2月15日，先以徒步組第3名的成績，完成極低溫的加拿大育空700公里超馬賽，在休息2個月後，他又接著前往參加溫度極高的撒哈拉沙漠超馬賽，對他個人體能和身體都是極大挑戰。

這場賽事出發前就一波三折，陳彥博從台灣先前往法國轉機時，其實還沒拿到摩洛哥的簽證，直到從法國起飛前24小時才順利拿到簽證。幸好陳彥博在法國等待期間，還跟台灣女網好手謝淑薇碰面，稍稍緩解不安的心。

陳彥博曾在2016年5月至11月之間，先後完成撒哈拉沙漠250公里超馬賽、中國戈壁沙漠250公里超馬賽、智利阿他加馬高原沙漠250公里超馬賽、南極洲250公里超馬賽等4大極地超馬賽事。

超馬 陳彥博

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