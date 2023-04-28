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全中運／屏縣大同高中 競技體操、舉重、跆拳道展佳績

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣立大同高中競技體操成軍6年，全中運拿下高女組冠軍四連霸，左起為教練梁宜鈴、隊員王之媞、顏敬家、李昀儒、潘宥澄、王雅信、林宜蓁。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中競技體操成軍6年，全中運拿下高女組冠軍四連霸，左起為教練梁宜鈴、隊員王之媞、顏敬家、李昀儒、潘宥澄、王雅信、林宜蓁。記者劉星君／攝影

全中運昨天落幕，屏東縣共獲得18金22銀36銅；屏東縣立大同高中拿下3金、5銀、4銅共12面獎牌，是屏東縣內獲獎人數最多學校，60名參賽選手有27人獲獎，競技體操、舉重跆拳道表現亮眼。

屏東縣立大同高中參加全中運項目分別羽球、網球、跆拳道、競技體操、射擊、田徑、舉重、柔道與自行車共9項。

3月提前開打跆拳道，高二的黃思嬅，高中才開始系統性接受專業訓練這次在高女46公斤級拿下銀牌，4月的世界中學錦標賽國家隊選拔，亞洲青少年國家隊選拔，獲得青少年國手代表資格，將出國比賽。高三的蔣秉峰從品勢選手出身，熱愛對打賽事，首次代表屏東縣參加全中運，拿下54公斤級銀牌，他說，「沒想過自己能站在頒獎台上，很不可思議」。

競技體操隊成立6年，今年拿下高女組冠軍四連霸，有五名選手將畢業；舉重隊49公斤林睿喬以抓舉55公斤、挺舉70公斤，總和125公斤拿下金牌。林睿喬國小練競技體操，國中練田徑跨欄，國三的他去年才開始接觸舉重，從陌生到越來越喜歡舉重。

舉重隊巴晨欣原本是跆拳道選手，升8年級時一度想放棄，在教練郭弈含開導下改練舉重，去年全中運拿下銀牌，今年挑戰金牌失利，蟬聯國女組舉重71公斤級銀牌；舉重隊紀芷菡這次首次挑戰高女組87公斤以上級別，拿下銅牌。

大同高中網球隊成軍六年，今年達成屏東縣網球第一次高男團體全國第5名，也栽培出屏東縣第三位選上世青男國手，學校去年新增設兩面硬地球場，不用再讓學生為了訓練到外縣市流浪。

屏東縣推展射擊運動，今年全中運屏東縣首位射擊選手參賽，112學年度大同高中將射擊項目納入國、高中體育班招生；大同高中柔道隊，也拿下高男、高女組第七名。

大同高中校長王郁菁說，大同高中高中部、國中部都有成立體育班，是縣內體育發展重點學校。高中部體育班100學年度成立，國中部體育班在104學年度成立，總共學生數138位，體育班訓練重視德術兼備。

全中運昨落幕，屏東縣立大同高中拿下3金、5銀、4銅共12面獎牌，是屏東縣內獲獎人數最多學校，60名參賽選手有27人獲獎，競技體操、舉重、跆拳道表現亮眼。記者劉星君／攝影
全中運昨落幕，屏東縣立大同高中拿下3金、5銀、4銅共12面獎牌，是屏東縣內獲獎人數最多學校，60名參賽選手有27人獲獎，競技體操、舉重、跆拳道表現亮眼。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中跆拳道隊，全中運獲得兩銀，教練唐瑞宏（中）、與隊員黃思嬅（左）、蔣秉峰（右）。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中跆拳道隊，全中運獲得兩銀，教練唐瑞宏（中）、與隊員黃思嬅（左）、蔣秉峰（右）。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中舉重隊拿下一金一銀一銅，教練郭弈含（左起）與隊員紀芷菡、巴晨欣、林睿喬。記者劉星君／攝影
屏東縣立大同高中舉重隊拿下一金一銀一銅，教練郭弈含（左起）與隊員紀芷菡、巴晨欣、林睿喬。記者劉星君／攝影

舉重 全中運 跆拳道

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