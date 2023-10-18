SBL／吳季穎涉假球案 籃協晚間7點召開紀律委員會

前SBL裕隆隊球員吳季穎昨天遭到爆料涉嫌打假球與簽賭事件，儘管他在第一時間就透過個人社群否認，強調僅是與朋友間的玩笑話，不過在此案目前已經分案並由檢調進行偵辦的情況下，中華籃球協會也將在今天晚間7點召開紀律委員會討論處理方式。

吳季穎在昨天遭到爆料涉嫌打假球與簽賭後，中華籃協昨晚就曾發出聲明表示將召開紀律委員會，並約談相關人等，籃協副秘書長張承中也強調，站在協會的立場，將絕不容忍任一聯盟、任一球隊或任一球員涉賭，「絕對0容忍，會以最高標準面對處理，同時須兼顧內規及程序正義。至於涉及刑事部分，籃協非司法檢調，無調查權限，刑責部分尊重司法判斷。」

今天上午籃協也確定將於晚間7點召開紀律委員會，討論此事件的處理方式，不過在此案件已經進入司法程序的情況下，已經遭到現任東家台啤球團停止球隊相關活動的吳季穎，恐怕在證明清白前都將無法披上球隊戰袍出賽。

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