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NBA／馬刺狀元溫班亞瑪獲最佳新秀 分享第一年心路歷程

聯合新聞網／ 綜合報導
溫班亞瑪囊括全部第1名選票，成為本季新人王。 法新社
溫班亞瑪囊括全部第1名選票，成為本季新人王。 法新社

馬刺超級狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）囊括全部第一名選票，勇奪本季年度最佳新秀，成為過去40個賽季中的第6位達成此成就的球員，也是自2016年灰狼隊的唐斯（Karl-Anthony Towns）後的首位。溫班亞瑪和他的夥伴們一起觀看了一段關於他的新秀賽季的影片，其中包括從7歲起他的影片，隨後馬刺隊總經理萊特（Brian Wright）上台頒獎給他。

溫班亞瑪說道，「這是我們在整個賽季中進步的一種表現，以及我們在球場上付出的所有努力。我認為在這裡與球迷、孩子們和每個人一起收到這個獎杯，大家都很開心能在這裡，對我來說也是一種愉快的感覺，也體現了我們在整個賽季中所感受到的愛。對我來說，這是接收這獎杯的正確方式。」

他也補充說道，「我還有其他事情需要考慮，我對我的球隊有責任，必須保持在球隊中的主導地位並對球隊有所幫助，同時也要保持健康，整個賽季我腦子裡有很多事情，但沒有比健康更重要的了。我知道會有很多關於我自己的影片在網路上，他們會談論獲獎的事情，但這其中還有很多其他的事情，對我來說，認識彼此的偉大和價值更重要。我的意思是，這還遠遠不夠，這根本算不上什麼。。我希望能保持這種動力，讓每個人都知道他們都是這個家庭和故事的一部分。我相信球迷、我的隊友、工作人員，我就像他們相信我一樣相信他們。」

溫班亞瑪接下來將有機會代表法國參加在巴黎舉行的奧運，他表示，「今年夏天很特別，因為行程相當繁忙，我已經在法國與我的家人一起放鬆，現在我將有時間去練習，在奧運結束後的時間，能讓我在賽季開始之前進行一些訓練。」

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