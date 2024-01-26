HBL／普門拚粉碎老五魔咒 關鍵球員李郁慈狂飆30分

過去4個學年都以第5名作收、無緣踏上台北小巨蛋舞台的普門中學，今年再度征戰8強賽舞台，自然也將目標放在奪下4強門票上，而被教練李宜瑄點名是今年球隊關鍵人物的李郁慈，也在今天與永仁之戰狂飆生涯新高的30分，幫助普門以75：58收下2連勝。

校史曾3度奪冠的普門，儘管已經連續8屆至少登上8強賽舞台，不過過去4年總是與4強門票差臨門一腳，以第5名成績作收，不過今年在陣中擁有9名高三球員下，普門也展現了粉碎老五魔咒的企圖心。

在8強賽首戰以55分差距輕取永平後，今天面對永仁，普門雖然在上半場還與對手拉鋸，不過在下半場逐漸擴大領先，最終也在一路領先下以17分差距收下2連勝。

普門今天以李郁慈攻下30分創下生涯新高表現最佳，她另外有10籃板4助攻演出，加上在預賽階段曾有單場44分演出的林湘凌也進帳18分11籃板3助攻，雙箭頭表現搶眼。

普門教練李宜瑄表示，李郁慈過去在場上總是容易怯場，打得也太客氣，不過在歷經日本移地訓練後心裡層面明顯長大不少，加上在球隊的定位也更加明確，讓她能更勇敢的去打，可以說是球隊今年的關鍵球員。

李宜瑄坦言這次普門前往日本山形移訓，對於球員的幫助確實相當大，「當然這必須歸功之前的養成與準備，加上她們在日本受到更強烈的衝擊，很明顯感受到球員的心理狀態又提升不少。」

而李郁慈也直言，過去兩年在陣中都有學姊的情況下，自己只要感覺狀況不好就容易陷入沒有自信的漩渦之中，不過本學年升上高三後，已經沒有退路，必須要挺身而出扛起球隊。