快訊

銀行員分析「億萬富豪」三大真實特徵 穿著老土其實別有意義

救孫安佐遭「騙扁小子」詐30萬…狄鶯不覺受騙 孫鵬：比8點檔還精彩

澳網／賞約克維奇4強首次吞敗 義大利新星辛納挺進冠軍戰

HBL／普門拚粉碎老五魔咒 關鍵球員李郁慈狂飆30分

聯合報／ 記者劉肇育／新北即時報導
普門李郁慈（左）今天攻下生涯新高的30分，幫助球隊收下2連勝。記者季相儒／攝影
普門李郁慈（左）今天攻下生涯新高的30分，幫助球隊收下2連勝。記者季相儒／攝影

過去4個學年都以第5名作收、無緣踏上台北小巨蛋舞台的普門中學，今年再度征戰8強賽舞台，自然也將目標放在奪下4強門票上，而被教練李宜瑄點名是今年球隊關鍵人物的李郁慈，也在今天與永仁之戰狂飆生涯新高的30分，幫助普門以75：58收下2連勝。

校史曾3度奪冠的普門，儘管已經連續8屆至少登上8強賽舞台，不過過去4年總是與4強門票差臨門一腳，以第5名成績作收，不過今年在陣中擁有9名高三球員下，普門也展現了粉碎老五魔咒的企圖心。

在8強賽首戰以55分差距輕取永平後，今天面對永仁，普門雖然在上半場還與對手拉鋸，不過在下半場逐漸擴大領先，最終也在一路領先下以17分差距收下2連勝。

普門今天以李郁慈攻下30分創下生涯新高表現最佳，她另外有10籃板4助攻演出，加上在預賽階段曾有單場44分演出的林湘凌也進帳18分11籃板3助攻，雙箭頭表現搶眼。 

普門教練李宜瑄表示，李郁慈過去在場上總是容易怯場，打得也太客氣，不過在歷經日本移地訓練後心裡層面明顯長大不少，加上在球隊的定位也更加明確，讓她能更勇敢的去打，可以說是球隊今年的關鍵球員。

李宜瑄坦言這次普門前往日本山形移訓，對於球員的幫助確實相當大，「當然這必須歸功之前的養成與準備，加上她們在日本受到更強烈的衝擊，很明顯感受到球員的心理狀態又提升不少。」

而李郁慈也直言，過去兩年在陣中都有學姊的情況下，自己只要感覺狀況不好就容易陷入沒有自信的漩渦之中，不過本學年升上高三後，已經沒有退路，必須要挺身而出扛起球隊。

延伸閱讀

HBL／光復32連勝告終 教頭陳定杰：下個連勝的開端

HBL／球員自己都不可置信！外卡南山斷光復32連勝

圖輯／HBL男子八強賽 能仁家商力退三重商工

HBL／松山剃光頭展決心 葉旭森首戰繳「雙20」

相關新聞

NBA／柯瑞要命失誤葬送機會 勇士國王連3戰1分差分勝負

過去兩次交手都是以1分之差分出勝負的勇士和國王，今天在灣區進行了本季第4度對決，結果雙方又是打到最後關頭僅有一分差距；赫爾特（Kevin Huerter）兩罰落空給了勇士最後逆襲機會，然而柯瑞（Ste

NBA／羅素第三節再度爆發 湖人20記三分彈轟垮公牛

公牛與湖人近日傳出交易流言，兩隊今正面交鋒，湖人外線火力全開，全場31投20中，命中率高達64.5%，終場以141：132擊退公牛，勝率重回5成。 公牛首節打完領先1分，湖人范德比爾特（Jarr

NBA／明星賽新玩法！柯瑞將和WNBA神射手上演三分球大賽

本季全明星賽將在溜馬主場進行，本屆恢復傳統東西區對戰，也增加新玩法，據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，勇士隊柯瑞（Stephen Curry）將和WN

NBA／唐西奇怒嗆記者斷章取義 今天上節目坦言不該趕球迷

獨行俠昨天在主場以109：132遭太陽痛宰，當家球星唐西奇（Luka Doncic）比賽中請保安將一名球迷趕出場，賽後還怒嗆《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）斷章取義。 麥克馬

HBL／普門拚粉碎老五魔咒 關鍵球員李郁慈狂飆30分

過去4個學年都以第5名作收、無緣踏上台北小巨蛋舞台的普門中學，今年再度征戰8強賽舞台，自然也將目標放在奪下4強門票上，而...

NBA／巫師不敵爵士吞6連敗 基夫暫代主帥出師不利

繼密爾瓦基公鹿開除總教練後，東區倒數第2的華盛頓巫師今天宣布，總教練小安索（Wes Unseld Jr.）將轉任球隊制服組，本季剩餘賽事由助理教練基夫（Brian Keefe）掛帥，待休季期再覓新主帥人選。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。