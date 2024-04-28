MiLB／張育成敲本季首安 傷癒復出第2戰就終結乾旱

旅美好手張育成本季首安出爐，因受傷較晚起步的他今天續戰洋基隊3A，9局下的一擊雖不是今天最強勁，卻敲出本季2戰以來的第1支安打，不過終場光芒隊3A仍以1：8輸球。

張育成今年球季與光芒隊簽下小聯盟合約，不料2月29日在大聯盟春訓熱身賽時，因揮棒造成左腹部拉傷提前缺席，從傷兵名單開季，昨天才在光芒隊3A開啟本季首戰，4打數未能敲安。

今天張育成擔任先發第5棒、游擊手，2局下敲出左外野飛球出局，5局下則選到保送上壘，7局下雖然敲出一顆擊球初速99.3哩的強勁平飛球，卻被對方二壘手給接殺。

不過9局下張育成在隊友敲安之後，也敲出一支擊球初速83.7哩的右外野安打，加上下一棒保送，形成無人出局滿壘好機會，然而光芒隊3A仍未得分，唯一得分在6局下。

本季第2戰安打就開張，張育成累計7打數1安打，打擊率1成43，另有1次四壞保送，新球季有好的開始。