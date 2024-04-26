中職／澄清湖球場埋藏鋼筋 聯盟：全面檢查確保安全

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
一名網友26日指出，24日二軍比賽台鋼雄鷹與統一獅在澄清湖棒球場賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條，中職聲明將再次全面檢查場地。（高雄市運發局提供）中央社
一名網友26日指出，24日二軍比賽台鋼雄鷹與統一獅在澄清湖棒球場賽前練球時，有球員在一壘旁發現鐵條，中職聲明將再次全面檢查場地。（高雄市運發局提供）中央社

中華職棒24日在澄清湖棒球場的二軍賽事打到一半，突然發現一壘壘包旁出現一截鋼筋，聯盟今日表示，該鋼筋埋藏頗深，賽前整理場地時並未發現，也再次全面檢查場地，確保安全。

24日二軍比賽台鋼雄鷹統一獅在澄清湖棒球場對戰，1局下黃勇傳敲出安打後，一壘手顏郁軒突然發現異樣，向裁判反映後比賽暫停，隨後發現是一段鋼筋，此段影片也引起球迷討論，對於棒球場上出現鋼筋感到奇妙。

聯盟今日表示，24日賽前與場方整理拖地時均未發現有任何異物，賽前練習時也無任何異常，但開賽後守備球員在壘包附近踢土整理時，發現有一顆黑色異物，裁判隨即暫停比賽請場方協助移除。

而經過刨除紅土後發現是鋼筋尾，聯盟表示：「由於該鋼筋埋頗深，經過用力拔取出後，比賽才恢復進行。賽後，場務與球團也請場方再次全面檢查場地，務必確保場地安全。」

台鋼雄鷹 棒球 統一獅

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