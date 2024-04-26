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中職／5月狂龍再現！味全龍黑色球衣著裝 四分衛來開唱

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍今年延續舉辦「Team Dragons！狂龍月」。圖／味全龍隊提供
味全龍今年延續舉辦「Team Dragons！狂龍月」。圖／味全龍隊提供

味全龍今年延續舉辦「Team Dragons！狂龍月」，5月主場賽事扣除「親子毛孩日」，球員及啦啦隊都將換上第3代黑色狂龍球衣，還有「野台開唱」等活動值得期待。

今年的「Team Dragons！狂龍月」主視覺，特別邀請伍鐸、鋼龍兩名洋將合組「伍月狂龍」最強搭檔，與龍隊陣中主砲劉基鴻、守護神林凱威、鐵捕猛將蔣少宏、低調強者李凱威共同擔綱封面主角，並推出主視覺同款酷卡、徽章等入場贈品，邀請龍迷們一起蒐集召喚狂龍降臨。

另為回饋龍隊最堅強的後盾「狂龍軍」，主題月期間狂龍軍及季票會員至味全龍官方商店消費即享全館8折優惠（非主卡會員9折優惠，新品與特定商品不適用），並加碼5月份龍隊只要於主場賽事獲勝，當日會員過卡點數即翻倍，若主視覺6位球員其中1位獲選當日MVP、則該日可享3倍過卡點數。

此外，龍隊5月份也將在天母主場舉辦多檔主題活動，包含5月4、5日「乖乖野台開唱」將邀請四分衛、芒果醬Mango Jump、胖虎Punkhoo等樂團帶來熱血搖滾演出。

味全龍今年延續舉辦「Team Dragons！狂龍月」。圖／味全龍隊提供
味全龍今年延續舉辦「Team Dragons！狂龍月」。圖／味全龍隊提供

5月18、19日「Poli親子毛孩日」則有卡通明星「Poli救援小英雄」主題球衣與現場互動，同時天母球場也將規劃「寵物套票」專區，邀請球迷朋友帶著心愛的毛孩進場，賽後還能一起下場體驗人工草地。

合作夥伴方面，則有5月8日母親節前夕賽事，與台北市政府「台北花市」合作的歡慶母親節贈花，以及5月1日起與CITROËN雪鐵龍汽車合作的中場跑步趣味競賽。

劉基鴻 味全龍 林凱威

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