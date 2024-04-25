日職／宋家豪中繼1局連4場無失分 樂天擊退火腿隊

日職東北樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天後援登板，投1局沒有失分，其中還三振掉萬波中正；此戰樂天靠著淺村榮斗轟3分砲，先發投手岸孝之7局好投，以5比1擊敗火腿隊。

樂天在主場對上日本火腿隊的賽事，宋家豪在8局上、球隊4分領先時登板，三振掉萬波中正後，雖然被馬丁尼茲（Ariel Martinez）敲出一壘安打，不過再讓下一棒田宮裕涼擊出游擊方向滾地球，形成雙殺。

總計宋家豪用14球投1局，目前連續4場出賽沒有失分，單場最快球速149公里，本季目前防禦率2.61。

樂天在1局下就靠著首棒小鄉裕哉轟出陽春砲，以及村林一輝、淺村榮斗敲安打，取得2比0領先；5局下淺村榮斗再轟出3分砲，終場樂天以5比1奪勝。

樂天先發投手岸孝之用118球投7局，被敲8支安打，投1次保送、4次三振，失掉1分，奪下勝投。