快訊

2波鋒面接力橫掃！明起影響最劇烈 全台有雨「這地區」慎防豪雨

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

比大盤更慘？四檔跌停股中 兩檔高價IC設計股中鏢

棒球／前職棒好手張耿豪當教練 雲林文昌闖國小軟聯16強

中央社／ 台北25日電
前職棒好手張耿豪（左）民國111年底結束職棒生涯，於113年3月加入雲林縣文昌國小棒球教練團，25日在國小棒球聯賽軟式組全國賽32強戰，率文昌國小挺進16強。（學生棒球聯盟提供）
前職棒好手張耿豪（左）民國111年底結束職棒生涯，於113年3月加入雲林縣文昌國小棒球教練團，25日在國小棒球聯賽軟式組全國賽32強戰，率文昌國小挺進16強。（學生棒球聯盟提供）

前職棒好手張耿豪離開職棒後，目前在雲林縣文昌國小擔任教練，國小軟式組全國賽今天32強賽，文昌國小在先發投手林豐億5局失2分好投率領下，以5比3擊退屏東縣鶴聲國小。

張耿豪的職棒生涯從2010年開始，陸續效力過興農牛隊、義大犀牛隊、富邦悍將隊，他在2022年底離開職棒圈，宣布結束13年職棒生涯，與太太一起創業，今年3月加入文昌國小教練團，這也是他首次當教練。

張耿豪表示，棒球是最熟悉的一條路，哥哥張耿維也在嘉義縣柳林國小當教練，自己抱著回饋基層的心態來教球，「教少棒不只是球技，還要顧好他們的功課，一開始不太適應，也在學習經驗，大家一起努力，享受棒球」。

文昌以分組第1晉級淘汰排名賽，與鶴聲交手，雙方首局各得1分，文昌3局下靠著尤子豪擊出內野安打開啟攻勢，隨後戴勁宇、廖峻廷敲安打，文昌攻下2分超前戰局，奠定勝基。

小六的林豐億此戰主投5局被敲3安打，失掉2分，投出4次三振、1次保送，拿下勝投。總教練張裕耀表示，林豐億一開賽受到下雨影響，處理短打球時手滑，不過整體投得還不錯。

張裕耀指出，這次投手群調整得好，與近期教練團加入前職棒投手張耿豪有關，張耿豪的豐富經歷運用在基層，改變投手的丟球方式，調整擺臂加速，幫助不小。

張耿豪 棒球

延伸閱讀

氣候衝擊花序大亂 洋桔梗價格崩！雲林議長籲多買救花農

國中會考逢雲林六房媽祖過爐 縣府發文要求降低音量

好讀周報／職棒很常見！左投不一定是左撇子 這些球員都藉非慣用手比賽？

雲林麥寮新科鄉長許忠富就職 未見重量級大咖會場卻擠爆

相關新聞

中職／一粒前進西雅圖穿長圍巾嗑蟹腳超可愛 網：出國爭光

美國職棒大聯盟(MLB)西雅圖水手隊於台北時間後天主場迎戰響尾蛇之戰，賽前將進行「台灣日」活動，此次最特殊之處就是邀請中華職棒新軍台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars參與，包括隊長螢螢、一粒、林浠、昆昆

中職／徐基麟挑戰隊史4戰4勝紀錄 聯盟前1人是瑞恩

中信兄弟隊明天推出本土投手徐基麟登板，要在洲際主場與統一獅隊洋投布雷克抗衡，徐基麟開季3場先發全勝，這次要挑戰隊史最高的...

棒球／前職棒好手張耿豪當教練 雲林文昌闖國小軟聯16強

前職棒好手張耿豪離開職棒後，目前在雲林縣文昌國小擔任教練，國小軟式組全國賽今天32強賽，文昌國小在先發投手林豐億5局失2...

中職／悍將5月大巨蛋校外教學卡司強 秋山幸二來開球

富邦悍將隊5月進軍台北大巨蛋舉辦首次系列賽，5月24日將邀請日職名將秋山幸二來台開球，而25日到26日的「悍將中學主題日...

中職／網友挖出邊荷律一年前模樣 自曝為跳啦啦隊休學2次

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律因可愛外型，擁有高人氣，一支在場上吐舌頭的影片，YT觀看數高達2億。因此她加入兄弟後，立刻吸引大批粉絲關注，最近有網友挖出她以前受訪的影片，她自曝為了跳啦啦隊休學過2次。

中職／與宋嘉翔交往後受限？一粒姊姊：我真的不會加入啦啦隊

台鋼雄鷹啦啦隊人氣成員一粒的姊姊與樂天桃猿隊捕手宋嘉翔，日前正式公開戀情，引發球迷熱議，一粒姊姊也強調，自己不會加入啦啦隊。 一粒因葉保弟應援舞爆紅，她的雙胞胎姊姊出現在球場後也跟著爆紅，人氣不

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。