中職／一粒前進西雅圖穿長圍巾嗑蟹腳超可愛 網：出國爭光

美國職棒大聯盟(MLB)西雅圖水手隊於台北時間後天主場迎戰響尾蛇之戰，賽前將進行「台灣日」活動，此次最特殊之處就是邀請中華職棒新軍台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars參與，包括隊長螢螢、一粒、林浠、昆昆、瑈瑈、妡0及恬魚等人參與，於今天他們抵達西雅圖，仍穿著厚重衣服，可見當地氣溫仍低，啦啦隊官方IG特別釋出成員在餐廳大吃海鮮的畫面，其中一粒穿著長圍巾大嗑蟹腳畫面，令網友都覺得可愛。

由美國Rocks Baseball 和西雅圖台灣青啇會共同主辦的西雅圖水手隊台灣日今年再次舉行，甫成軍的Wing Stars啦啦隊榮幸受邀參與這特別的日子，計畫將安排其中一位團員作為開球嘉賓。

一粒在出國前曾表達，「很開心能夠受邀前往西雅圖水手隊，這也是我生平第一次去美國，沒想到第一次去就要踏上大聯盟舞台！感謝公司和水手隊給我們這次機會，超級期待！一定會讓大家耳目一新，帶大家認識台灣，美國我們來啦！」

啦啦隊官方IG不斷釋出成員們在西雅圖的畫面，最新的影片是隊員們大吃海鮮，「抵達西雅圖的第一天晚上🇺🇸，感謝主辦單位的歡迎餐會，讓女孩感受手抓海鮮的滋味，大啖海鮮準備水手隊台灣日的活動。」

網友紛紛留言，「人生應該沒有多少機會可以看到一粒嗑蟹腳」、「一粒凍蒜，出國爭光」、「看一粒吃蟹腳，都好想吃吃看」。