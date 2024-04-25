中職／網友挖出邊荷律一年前模樣 自曝為跳啦啦隊休學2次

中信兄弟韓籍啦啦隊女神邊荷律因可愛外型，擁有高人氣，一支在場上吐舌頭的影片，YT觀看數高達2億。因此她加入兄弟後，立刻吸引大批粉絲關注，最近有網友挖出她以前受訪的影片，她自曝為了跳啦啦隊休學過2次。

據受訪內容，現年25歲的邊荷律大學就讀航空服務系，她為了跳啦啦隊兩度休學，目前狀態是大二休學中。她還在影片中提到，自己的興趣是打線上遊戲「英雄聯盟」，最擅長的角色是拉克斯，最高牌位有白金，算是一名實力不錯的玩家。

邊荷律和韓籍隊友李丹妃的YT頻道，最近釋出第3部台灣Vlog影片，並附上中文字幕，內容是她們逛夜市和造訪龍山寺，吃了地瓜球、水果、香腸、糖葫蘆和愛玉等美食，兩人都展現驚人食量。

影片一出，網友紛紛在留言區表示，「丹妃與荷律真是太可愛了」、「感覺兩人中文練好，去上遊戲類節目會很有趣」、「希望她們可以多拍點Vlog」、「邊邊真的是吃可愛長大的」、「丹妃真的很有氣質」。