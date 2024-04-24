中職／移防二壘秀美技 李宗賢把攻守分開看

富邦悍將隊李宗賢昨天在二壘上演美技守備，越來越適應這個新位置，打擊成績雖然跟去年比下滑，但他還不會太過擔心，先將重點放在用守備幫助球隊避免失分。

悍將昨天以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，9局上一壘有人時，藍寅倫敲出的滾地球穿過一壘手防區，眼見要形成安打，不料李宗賢橫移過來攔下，傳往二壘封殺跑者，避免出現危機。

去年在三壘攻守兩端都表現傑出的李宗賢看起來適應了新工作，他表示，一開始到二壘需要先習慣不同打者的習性去做設定，「現在每一隊都打過，腳步移動那些比較明確，感覺自在了一些。」

相較於過去在三壘只要準備短打、強勁來球，李宗賢也認為在中線守備確實要花較多功夫，溝通上需要更加頻繁，但目前無論跟王勝偉或是其他游擊手，因為春訓的磨合，都已經很了解對方的習慣、範圍、接球方式等等。

李宗賢目前打擊率2成19，跟去年的3成18有些落差，他表示自己目前是將攻擊、守備分開來看，「先全心放在守備，幫助球隊守下失分，再來去想怎麼攻擊，現在還不到最順的狀況，但先把想法單純化就好。」