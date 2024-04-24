快訊

雨區再擴大！15縣市大雨特報 民眾慎防雷擊強陣風

亂竄畫面曝！英騎兵團馬匹倫敦街頭暴衝染血 傳士兵墜馬至少4傷

彰化3姊弟遭無照翁撞飛！姊姊會笑了 妹妹插管昏迷指數仍是3

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／魔鷹開轟數逼近10年來洋砲紀錄 對曾峻岳的直球有印象

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
1局上台鋼雄鷹隊魔鷹擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影
1局上台鋼雄鷹隊魔鷹擊出陽春全壘打。記者季相儒／攝影

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹來到中職後迅速適應，短短16場出賽已經5轟，距離近10年洋砲單季最多轟紀錄只差2轟，他認為過往在日職的經驗對自己幫助很大，而中職投手也不好應付，對曾峻岳的直球留下印象。

魔鷹的豪邁揮棒是中職近年來少見的洋將光景，近10年洋砲單季最多是2015年中信兄弟佩卓、2019年里迪的7轟，魔鷹已快追上，加上3成57打擊率、4成56上壘率，是外界無法忽視的存在，也成為雄鷹這支新隊伍的打擊主幹。

魔鷹了解自己作為外籍球員，表現受到球團、球迷的高度期待，「不過我們是一個團隊，我也知道我們打者都很棒，春訓時就看得出來。」

魔鷹與統一獅隊林安可常常同日開轟，兩人目前在聯盟全壘打榜上分居一二，林安可以6轟獨居首位，魔鷹則與中信兄弟曾頌恩並列，魔鷹表示，自己沒有在關注全壘打榜，「我也不想知道，就是專注在當下的比賽，不太會去看這些。」

能夠快速適應中職，魔鷹認為過去在日職的經驗幫助自己，能夠做好調整的工作，「台灣跟日本的投手沒有太大不同，台灣也有很聰明的投手。」

富邦悍將隊曾峻岳的表現曾吸引日職球隊目光，昨天兩人首次交手，魔鷹遭到三振，魔鷹表示：「他是一名好投手，尤其是直球、球速很好。」

中信兄弟 中職 曾峻岳

延伸閱讀

中職／陳鏞基逆轉三分砲、林安可雙響砲 猛獅轟爆龍隊

中職／羅戈首度6局好投 火球連線將悍將勝利關上鐵門

中職／曾峻岳7顆火球均速154 最快158公里破土投紀錄

中職／就是這一球！曾峻岳158公里刷新土投最快球速

相關新聞

中職／魔鷹開轟數逼近10年來洋砲紀錄 對曾峻岳的直球有印象

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹來到中職後迅速適應，短短16場出賽已經5轟，距離近10年洋砲單季最多轟紀錄只差2轟，他認為過往在日職的...

中職／移防二壘秀美技 李宗賢把攻守分開看

富邦悍將隊李宗賢昨天在二壘上演美技守備，越來越適應這個新位置，打擊成績雖然跟去年比下滑，但他還不會太過擔心，先將重點放在...

中職／下雨了…哈瑪星先發順延 黃保羅下次登板未定

新莊棒球場因連夜大雨，加上中午過後雨勢忽大忽小，今天原訂台鋼雄鷹與富邦悍將隊之戰宣告延期，雄鷹先發投手哈瑪星將延到26日...

中職／洲際雨彈來襲 桃猿兄弟之戰延到補賽周

繼新莊棒球場之後，今天洲際棒球場賽事也受雨勢影響延賽，原訂樂天桃猿與中信兄弟隊之戰將延到補賽周，補賽日期將待補賽周賽程討...

中職／北部雨勢新莊場地不佳 悍將雄鷹戰延賽

今日原富邦悍將隊與台鋼雄鷹隊之戰，因北部早上大雨連下，新莊棒球場場地狀況不佳，宣布延賽，補賽時間仍要等待聯盟宣布。

中職／26日迎整修後首戰 桃園棒球場新面貌亮相

桃園棒球場於去年底開始進行優化改善工程，因工程延宕趕不上開季，不過將於26日迎來本季首場中職例行賽，桃猿球團表示，期待能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。