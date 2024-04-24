中職／魔鷹開轟數逼近10年來洋砲紀錄 對曾峻岳的直球有印象

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹來到中職後迅速適應，短短16場出賽已經5轟，距離近10年洋砲單季最多轟紀錄只差2轟，他認為過往在日職的經驗對自己幫助很大，而中職投手也不好應付，對曾峻岳的直球留下印象。

魔鷹的豪邁揮棒是中職近年來少見的洋將光景，近10年洋砲單季最多是2015年中信兄弟佩卓、2019年里迪的7轟，魔鷹已快追上，加上3成57打擊率、4成56上壘率，是外界無法忽視的存在，也成為雄鷹這支新隊伍的打擊主幹。

魔鷹了解自己作為外籍球員，表現受到球團、球迷的高度期待，「不過我們是一個團隊，我也知道我們打者都很棒，春訓時就看得出來。」

魔鷹與統一獅隊林安可常常同日開轟，兩人目前在聯盟全壘打榜上分居一二，林安可以6轟獨居首位，魔鷹則與中信兄弟曾頌恩並列，魔鷹表示，自己沒有在關注全壘打榜，「我也不想知道，就是專注在當下的比賽，不太會去看這些。」

能夠快速適應中職，魔鷹認為過去在日職的經驗幫助自己，能夠做好調整的工作，「台灣跟日本的投手沒有太大不同，台灣也有很聰明的投手。」

富邦悍將隊曾峻岳的表現曾吸引日職球隊目光，昨天兩人首次交手，魔鷹遭到三振，魔鷹表示：「他是一名好投手，尤其是直球、球速很好。」