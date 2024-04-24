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中職／下雨了…哈瑪星先發順延 黃保羅下次登板未定

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
悍將先發投手黃保羅今日先發比賽因雨延期，下次登板日待定。 聯合報系資料照
悍將先發投手黃保羅今日先發比賽因雨延期，下次登板日待定。 聯合報系資料照

新莊棒球場因連夜大雨，加上中午過後雨勢忽大忽小，今天原訂台鋼雄鷹與富邦悍將隊之戰宣告延期，雄鷹先發投手哈瑪星將延到26日登板，悍將先發投手黃保羅下次登板日待定。

雄鷹這周都在北部比賽，昨天1：4輸給悍將，今天原本要推出洋投哈瑪星，不過比賽因雨延期，總教練洪一中表示，預計讓哈瑪星26日在桃園棒球場對上猿隊再登板，為了避免舟車勞頓，明天將商借平鎮高中室內場地進行練習。

悍將今天原本要交給本土新生代投手黃保羅，總教練陳金鋒表示，今天比賽延期，加上這周北部天氣不穩定，接下來投手安排上還需要討論，暫不確定黃保羅的下一次登板日期。

而悍將洋投羅戈昨天以6局失1分好投拿下勝利，布藍登曾在21日登板，是否考慮讓他「投1休4」在26日再戰？陳金鋒表示，這需要看投手教練的安排，有的洋投對投1休4的節奏比較習慣，但都要看狀況去決定。

棒球 陳金鋒 黃保羅

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