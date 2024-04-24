棒球／美國茂野吾郎！大學球員「左右開投」球速都破150km
日本經典動漫《棒球大聯盟》主角茂野吾郎，右手和左手都能投球被認為很不現實，然而大聯盟官網最近介紹一位美國大學棒球投手塞恩加（Jurrangelo Cijntje），他左右手都能投出破150公里火球，相當不可思議。
塞恩加是左撇子，6歲時因為要用爸爸的手套，開始用右手投球，2016年世界少棒大賽時，他面對南韓隊先發，先用左手投球，後來改成右手投球，成為60年來，首位在世界少棒大賽用左手和右手投球的選手。
塞恩加在2022年大聯盟選秀被釀酒人隊選中，但他決定先去密西西比州立大學就讀，他在NCAA「左右開投」引發討論，大一賽季6勝3敗、防禦率3.80。
大二賽季塞恩加球速更升級，右手能投到159公里，左投則是153公里，他今年夏天將再度投入大聯盟選秀，有望在大聯盟實現左右開投。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言