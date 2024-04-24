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棒球／美國茂野吾郎！大學球員「左右開投」球速都破150km

聯合新聞網／ 綜合報導
塞恩加。 截圖自X
塞恩加。 截圖自X

日本經典動漫《棒球大聯盟》主角茂野吾郎，右手和左手都能投球被認為很不現實，然而大聯盟官網最近介紹一位美國大學棒球投手塞恩加（Jurrangelo Cijntje），他左右手都能投出破150公里火球，相當不可思議。

塞恩加是左撇子，6歲時因為要用爸爸的手套，開始用右手投球，2016年世界少棒大賽時，他面對南韓隊先發，先用左手投球，後來改成右手投球，成為60年來，首位在世界少棒大賽用左手和右手投球的選手。

塞恩加在2022年大聯盟選秀被釀酒人隊選中，但他決定先去密西西比州立大學就讀，他在NCAA「左右開投」引發討論，大一賽季6勝3敗、防禦率3.80。

大二賽季塞恩加球速更升級，右手能投到159公里，左投則是153公里，他今年夏天將再度投入大聯盟選秀，有望在大聯盟實現左右開投。

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