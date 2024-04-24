中職／鎖門風波 洪總：漣漪變成瘋狗浪

「只是想引起一點漣漪，結果變成瘋狗浪。」台鋼雄鷹隊總教練洪一中日前遭鎖澄清湖棒球場停車場，燒出連串爭議，高雄市長陳其邁臉書湧入大量留言，相關人士遭懲處，洪總在事發後首度受訪，坦言風波延燒之大始料未及，他對陳其邁表達歉意，多次強調：「市長真的很挺球隊。」

洪總20日賽後要離開球場時，停車場已關門，抓狂捶門後才等到開門，隔天他重話批球場管理有問題、把台鋼當敵人，引發外界熱議。陳其邁臉書湧入大量留言、直呼太扯，最終高雄市運發局撤換球場主任，後續副局長記小過、運動設施科長及股長記申誡，允諾加強市府與球團之間的溝通。

洪一中昨帶隊新莊棒球場出戰富邦悍將隊，賽前接受聯訪，先盼媒體幫忙澄清，他說整起事件是對球場管理的不滿，「這個不行、那個不行。」而且也不是只有對台鋼雄鷹這樣，過去待過澄清湖球場的球隊都曾碰過。

洪總坦言，自己的發言原本是希望引起一點漣漪，未料變成瘋狗浪，他對陳其邁表達歉意，「燒這麼大，我實在是很抱歉，尤其是對市長比較抱歉。」

洪一中也澄清，自己原意並非想要球隊撤出高雄，發言遭到曲解，「我是覺得，如果場方一直不給方便，那就少在這裡打，像是非假日的比賽可移到別的地方，不是說球隊要移到別的地方。」