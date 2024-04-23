日職／宋家豪延長賽投1局無失分 奪本季第7次中繼成功

旅日樂天金鷲隊投手宋家豪今天延長賽第10局登板，投1局無失分、最快球速151公里，樂天隊延長賽12局以3比4不敵火腿隊，宋家豪拿下本季第7次中繼成功。

日本職棒樂天金鷲隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，兩隊9局打完3比3僵持不下，10局上樂天隊換上台灣投手宋家豪登板接手。

宋家豪先三振萬波中正，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局，再讓打者敲出二壘方向飛球出局，總計用10球完成投球任務，投1局沒被敲出安打、投出1次三振，無失分，最快球速151公里，奪下中繼成功，賽後防禦率2.89。

兩隊鏖戰至延長賽12局上，火腿隊田宮裕涼率先敲出二壘打，靠著犧牲觸擊、四壞保送攻占一、三壘，2人出局後上川畑大悟適時安打送回致勝分，樂天隊12局下沒能追回分數吞敗。