中職／羅戈首度6局好投 火球連線將悍將勝利關上鐵門

富邦悍將隊洋投羅戈來台後首度投超過5局，今天面對台鋼雄鷹隊先發6局僅失1分，7局下王正棠用兩分砲一棒彌補前兩棒隊友的推進失敗，投打聯手幫助悍將以4：1擊敗雄鷹。

羅戈前3場先發最多僅投5局，用球數過多導致無法拉長局數，今天終於首度投滿6局，被敲6安打、失1分，在首局挨了魔鷹陽春砲，第6局被王柏融開局敲出三壘打，臨到下班前面臨另一次危機，先讓張肇元敲出游擊方向滾地球，再對王博玄、藍寅倫連飆2K。

雄鷹先發投手江承諺先發7局失4分（責失3分），悍將打線在2局下辛元旭靠失誤上壘，戴培峰、林哲瑄連兩棒敲安追平；5局上前兩位打者李宗賢、王勝偉都敲安打，王正棠短打推進，范國宸的高飛犧牲打護送超前分。

江承諺續投第7局，林哲瑄保送上壘後，悍將連兩棒短打推進失敗，卻迎來幸運轉折，王正棠一棒掃出兩分砲。

悍將握有3分領先，啟用勝利方程式兩大火球男曾峻岳、富藍戈把關最後兩局，順利將悍將的勝利拉上鐵門，悍將取得2連勝。