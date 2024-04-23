中職／韓國網紅邀李晧禎、南珉貞新北冒險 激出真實個性網大讚
韓國網紅在台灣經營擁有57萬粉絲「韓國女生Judy」YT頻道的Judy，於今天晚上釋出最新影片，中華職棒邀請富邦悍將啦啦隊韓籍成員李晧禎與南珉貞，至新北市進行美食大冒險，體驗台灣生活，由於都是韓國人，兩位啦啦隊成員都展現完全不同於場上的一面，網友留言說，「激勵出她們真實的個性，太棒了。」
在YT頻道經常展現火辣身材與愛喝酒個性的Judy，繼之前邀請台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇逛高雄六合夜市之後，此次策劃邀請富邦悍將兩名韓籍啦啦隊成員新北冒險吃美食，兩人展現真實的個性，也表達對台灣粉絲的喜愛，也意外吊出南珉貞沒有台幣吃宵夜，甚至還跟台灣啦啦隊友奶昔借錢之事。
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