快訊

爆台北慈濟護理師猥褻還偷拍病患私密處 北檢約談吹哨者

火光竄夜空…屏東500坪家電工廠全面燃燒 消防救出1員工

大地震要來了嗎？地科教授分析餘震分布：有花蓮特性

中職／韓國網紅邀李晧禎、南珉貞新北冒險 激出真實個性網大讚

聯合新聞網／ 綜合報導
Fubon Angels李晧禎(左)與南珉貞。擷圖自IG
Fubon Angels李晧禎(左)與南珉貞。擷圖自IG

韓國網紅在台灣經營擁有57萬粉絲「韓國女生Judy」YT頻道的Judy，於今天晚上釋出最新影片，中華職棒邀請富邦悍將啦啦隊韓籍成員李晧禎與南珉貞，至新北市進行美食大冒險，體驗台灣生活，由於都是韓國人，兩位啦啦隊成員都展現完全不同於場上的一面，網友留言說，「激勵出她們真實的個性，太棒了。」

在YT頻道經常展現火辣身材與愛喝酒個性的Judy，繼之前邀請台鋼雄鷹韓籍啦啦隊安芝儇逛高雄六合夜市之後，此次策劃邀請富邦悍將兩名韓籍啦啦隊成員新北冒險吃美食，兩人展現真實的個性，也表達對台灣粉絲的喜愛，也意外吊出南珉貞沒有台幣吃宵夜，甚至還跟台灣啦啦隊友奶昔借錢之事。

相關新聞

中職／羅戈首度6局好投 火球連線將悍將勝利關上鐵門

富邦悍將隊洋投羅戈來台後首度投超過5局，今天面對台鋼雄鷹隊先發6局僅失1分，7局下王正棠用兩分砲一棒彌補前兩棒隊友的推進...

中職／漣漪變成瘋狗浪始料未及 洪總對市長有抱歉的話要說

台鋼雄鷹隊總教練洪一中上周因受困高雄澄清湖棒球場停車場，燒出連串爭議，洪總今天特地透過媒體發聲，事情發展讓他坦言始料未及...

中職／球迷高度聚焦王柏融 悍將日籍教練：是因為期待

富邦悍將隊一軍內野統籌教練稻田直人在中職有不少舊識，其中之一就是台鋼雄鷹隊「大王」王柏融，兩人過去在火腿共事兩年，如今在...

中職／卡位打擊王嚇一跳 辛元旭想穩定到讓教練信任

上周賽程打完，打擊榜上出現意外驚喜，富邦悍將隊辛元旭以3成56登上第一位，連他自己收到球迷傳來的截圖都嚇到，今天一來球場...

中職／韓國網紅邀李晧禎、南珉貞新北冒險 激出真實個性網大讚

韓國網紅在台灣經營擁有57萬粉絲「韓國女生Judy」YT頻道的Judy，於今天晚上釋出最新影片，中華職棒邀請富邦悍將啦啦隊韓籍成員李晧禎與南珉貞，至新北市進行美食大冒險，體驗台灣生活，由於都是韓國人，

中職／王正棠開轟加2短打成史上第3人 多虧王勝偉給的錦囊妙計

富邦悍將隊今天以4：1擊敗台鋼雄鷹隊，7局下連兩棒短打失敗後，王正棠敲出兩分砲，為悍將的勝利上保險，王正棠賽後還原開轟前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。