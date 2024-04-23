中職／王溢正手肘肩膀不適在傷兵名單 估5月下旬進入實戰
台鋼雄鷹隊老經驗投手「姊姊」王溢正本季都沒有一、二軍出賽紀錄，投手教練蕭任汶表示，王溢正手肘、肩膀先後有不舒服狀況，保守估計5月下旬可以進入實戰，回一軍定位會先中繼出發。
王溢正去年8月中，透過球團交易案，由樂天桃猿隊轉隊台鋼雄鷹隊，今年初受訪時也有透露，雄鷹隊教練團有意讓他新球季定位先發。
但目前為止都還沒有看到王溢正有一、二軍出賽紀錄，總教練洪一中表示，沒有特別問王溢正受傷的狀況，但一直有看到王溢正在傷兵名單中、也還沒有二軍實戰。
蕭任汶透露，王溢正一開始手肘有點不舒服，近期16日回報肩膀夾擠不適，17日也有安排就醫檢查，上週的進度是30公尺傳球可以用約75%至80%的力量，現在又過了一週、應該會更好一點。
至於王溢正歸隊後的定位，蕭任汶表示，保守估計王溢正5月下旬可以進入實戰狀況，他是經驗豐富的投手，如果回到一軍應該會先定位中繼角色。
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