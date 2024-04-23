中職／江少慶復健進度「來來回回」 2周後再評估實戰時程

中職富邦悍將隊投手江少慶進入實戰時程將往後移，總教練陳金鋒透露復健進度「來來回回」，投手教練郭勇志表示，隨著牛棚強度增加，手承受度沒這麼理想，2週後再評估能否進入下個階段。

悍將隊投手江少慶去年球季結束手肘動刀，3月中旬開始牛棚練投，原本評估可能4月底可以投復健賽，但總教練陳金鋒今天受訪表示，江少慶的復健進度有點「來來回回」，有點不舒服進度就要停下來，但復健急不得，最重要的是回到場上時希望是完全健康的。

悍將隊投手教練郭勇志表示，江少慶前陣子牛棚強度慢慢拉高後，手的承受感覺沒有這麼理想，教練團採取比較保守的立場，希望讓他的手恢復得更好一點再繼續。

郭勇志提到，江少慶有再度去檢查，開刀部分有時候還是會有一點不舒服的狀況，防護員評估需要再休息。

江少慶進入實戰的時程會往後延，郭勇志提到，預計再2週後評估狀況，才會比較明確知道何時可進入實戰，真正的進度表還沒辦法這麼快確定。