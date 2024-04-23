快訊

台北慈濟醫院被爆護理師疑偷拍病人隱私部位 衛福部長：聽起來很怪

新北議會出現火爆場面...同黨議員怨審查會抽籤不公平 議長怒砸手機爆粗口

他剛砸738萬買花蓮統帥 3個月就倒了「還有貸款」

中職／江少慶復健進度「來來回回」 2周後再評估實戰時程

中央社／ 新北23日電
富邦悍將隊投手江少慶。本報資料照片
富邦悍將隊投手江少慶。本報資料照片

中職富邦悍將隊投手江少慶進入實戰時程將往後移，總教練陳金鋒透露復健進度「來來回回」，投手教練郭勇志表示，隨著牛棚強度增加，手承受度沒這麼理想，2週後再評估能否進入下個階段。

悍將隊投手江少慶去年球季結束手肘動刀，3月中旬開始牛棚練投，原本評估可能4月底可以投復健賽，但總教練陳金鋒今天受訪表示，江少慶的復健進度有點「來來回回」，有點不舒服進度就要停下來，但復健急不得，最重要的是回到場上時希望是完全健康的。

悍將隊投手教練郭勇志表示，江少慶前陣子牛棚強度慢慢拉高後，手的承受感覺沒有這麼理想，教練團採取比較保守的立場，希望讓他的手恢復得更好一點再繼續。

郭勇志提到，江少慶有再度去檢查，開刀部分有時候還是會有一點不舒服的狀況，防護員評估需要再休息。

江少慶進入實戰的時程會往後延，郭勇志提到，預計再2週後評估狀況，才會比較明確知道何時可進入實戰，真正的進度表還沒辦法這麼快確定。

江少慶 牛棚 陳金鋒

延伸閱讀

中職／「薩諾獅」14戰12勝續寫紀錄 鋒總激烈抗議被趕

中職／陳金鋒爭13秒就遭驅逐出場 陳連宏緊抱避免衝突

中職／辛元旭致勝一擊悍將脫離墊底 鋒總：不用想那些

中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

相關新聞

中職／漣漪變成瘋狗浪始料未及 洪總對市長有抱歉的話要說

台鋼雄鷹隊總教練洪一中上周因受困高雄澄清湖棒球場停車場，燒出連串爭議，洪總今天特地透過媒體發聲，事情發展讓他坦言始料未及...

中職／球迷高度聚焦王柏融 悍將日籍教練：是因為期待

富邦悍將隊一軍內野統籌教練稻田直人在中職有不少舊識，其中之一就是台鋼雄鷹隊「大王」王柏融，兩人過去在火腿共事兩年，如今在...

中職／卡位打擊王嚇一跳 辛元旭想穩定到讓教練信任

上周賽程打完，打擊榜上出現意外驚喜，富邦悍將隊辛元旭以3成56登上第一位，連他自己收到球迷傳來的截圖都嚇到，今天一來球場...

中職／江少慶復健進度「來來回回」 2周後再評估實戰時程

中職富邦悍將隊投手江少慶進入實戰時程將往後移，總教練陳金鋒透露復健進度「來來回回」，投手教練郭勇志表示，隨著牛棚強度增加...

中職／啦啦隊奶昔被地震嚇到躲桌底覺得羞恥 網：防災觀念好

富邦悍將啦啦隊成員奶昔（洪采鈺）擁有開朗個性和姣好身材，更因外型甜美，被粉絲封為「富邦IU」。昨天和今天凌晨花蓮發生多起地震，全台民眾有感，奶昔晚上和朋友在海底撈用餐時，被地震嚇到躲入桌底，狼狽模樣令

中職／啦啦隊一粒25歲親姊死會了！對象是桃猿19歲捕手

台鋼雄鷹啦啦隊「一粒」因葉保弟應援舞爆紅，她的雙胞胎姊姊日前出現在球場，照片曝光後，也獲得許多粉絲關注。昨天是一粒和姊姊25歲生日，今天姊姊在IG曬出與一名男子拍人生四格照的影片，沒想到合照人竟是樂天

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。