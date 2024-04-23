中職／卡位打擊王嚇一跳 辛元旭想穩定到讓教練信任

上周賽程打完，打擊榜上出現意外驚喜，富邦悍將隊辛元旭以3成56登上第一位，連他自己收到球迷傳來的截圖都嚇到，今天一來球場，隊長范國宸跟他打招呼，一開口就是喊他「打擊王」。

悍將目前打席達標選手，有兩位打擊率3成以上，分別是辛元旭0.356和王正棠0.300，辛元旭更是卡位第一，他在球季剛開始時並無先發位置，悍將本季前3場先發三壘手為新秀王念好，辛元旭從第4場先發繳出雙安後，就未再讓出這個位置。

開季時未能卡位先發，辛元旭有老將的成熟心態，「擔心多少會有，但我是告訴自己，把自己該做的事情做好，不能控制的就不要去想，一直去練習、一直去找手感，有事沒事就揮棒，讓自己處於最好的狀態。」

對於現階段打擊狀況，辛元旭也說算是不錯，但自己更希望可以一直維持，以穩定的表現全季固守三壘，「以往看起來就是大起大落、無法維持，我也不知道原因是什麼。」他自知今年課題，「要想辦法讓自己維持好，每天穩定安打、穩定上壘，讓教練可以信任。」

生涯首度攻占打擊榜首位，辛元旭害羞說：「沒想過，看到人家截圖給我看也是嚇到。」他自己並未留下截圖，「一個過程而已，還是要繼續努力。」但笑答：「家人有存」。