中職／古林睿煬高溫抽筋還要「盧」 主審暖心舉動讓網高呼：帥！

目前中華職棒戰績排名第一的統一獅隊，於昨天在台南主場面對富邦悍將終場以1：3落敗，中止7連勝；其中統一獅先發投手古林睿煬，在先發5.1局的投球中，送出9次三振只失一分，下場前維持1：1，原本想力撐投滿六局，卻在六局時投球，主審楊崇煇發現不對勁直接喊停，叫統一獅隊防護員上來看看投手情況，果然古林睿煬在高溫下抽筋，即使如此還是硬要「盧」投下去，「餅總」林岳平最後使出殺手鐧，直接將球丟掉要他下場，古林睿煬才肯下去，整個過程影片由古林認證的IG「r.y.gulin19」放在網路上，讓網友對主審暖心舉動喊「帥」。

4月中華職棒周日賽事均安排在下午兩點進行，不過，南部已提早進入高溫天候，昨天台南比賽氣溫高達35度，考驗選手，果然古林睿焬出了狀況，但他仍想力投下去，「昨天主審楊崇煇從前幾局就有發現古林不對勁，提醒他不要硬撐。後來主審看到古林一直在踏腳，知道他是抽筋便馬上喊暫停，並示意防護員跟教練團上來。」

教頭林岳平上來知道古林抽筋馬上換人，「餅總得知古林抽筋後，叫他不要繼續丟，翻了一下古林的手套，發現球是在重羽那，把球拿走後就丟去旁邊。」，「羅錦龍教練跟古林說：餅總知道你會跟我盧要續丟，所以他就自己出來，不讓你討價還價。」

對此網友都對主審楊崇煇的舉動給了讚賞，「帥煇人也太好！」、「本土王牌要好好保護啊。」、「謝謝你帥審！」、「主審有愛」。