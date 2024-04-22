中職／洪一中被關球場地下室 高市再祭懲處運發局副局長記小過

4月20日台鋼雄鷹總教練洪一中賽後受訪完欲離開球場，卻遭工作人員鎖在地下停車場，引發球迷不滿。紛紛到市長陳其邁臉書留言抗議。昨晚球場主任遭到拔官，今日市府運發局召開檢討會議，做出進一步懲處，副局長遭記小過、運動設施科科長及股長被記申誡，並表示未來將加強球場管理，同時與台鋼集團協商認養球場，以便未來統一管理。

4月20日台鋼雄鷹總教練洪一中在賽後離場時，被場務人員鎖在地下停車場，抓狂捶門後才被「釋放」，他重批球場管理有問題，並表示，欲向球團高層建議另尋外地球場當主場。球迷熱議到陳其邁臉書留言，呼籲市長重視。

市府昨晚快刀斬亂麻先撤換球場主任，運動發展局今日更召開檢討會議，針對上層主管督導不周等事實做出進一步相關懲處。懲處名單包括副局長小過、運動設施科科長及股長則予以申誡。

對於澄清湖球場管理問題頻頻出包，運發局表示，目前澄清湖則是唯一以單場租用方式，除持續更新球場硬體設施與加強球場管理外，也將參酌其他5個職棒球團做法，繼續和台鋼球團協商，以促參方式認養球場，達成球場管理良好溝通，事權統一的永續目標。