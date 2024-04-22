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MLB／打擊回溫卻因跑壘受傷 天使重砲倫登：非常沮喪

聯合新聞網／ 綜合報導
天使明星重砲倫登跑壘時受傷進10天傷兵名單。 美聯社
天使明星重砲倫登跑壘時受傷進10天傷兵名單。 美聯社

天使昨與紅人之戰，明星重砲倫登首打席敲出游擊方向滾地球，他全力衝刺跑出內野安打，卻在這次跑壘中傷到左腿，提前傷退離場。據《ESPN》今報導指出，倫登（Anthony Rendon）因昨天在跑壘時受傷，將進入10天傷兵名單。

倫登本季出賽19場，總計75打數敲出20支安打、3分打點，目前仍未開轟，打擊三圍.267/.325/.307。進到4月後打擊開始慢慢回溫，近7場打擊率為.385。昨日積極跑壘卻導致受傷，倫登表示，「在目前手感火燙時遭遇傷勢令人感到非常沮喪。」

倫登在近年大小傷勢不斷，成績不盡理想，在2019年季後和天使簽下7年2.45億美元合約（約新台幣78億元），前4年只在2020的縮水賽季健康出賽，且每年都因傷勢出賽場數始終未超過58場，遭球迷批評是「薪水小偷」。在倫登進到10天傷兵名單，天使預計將34歲老將工具人阿德里安薩（Ehire Adrianza）拉上大聯盟遞補他的空缺。

台幣 小偷 薪水

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