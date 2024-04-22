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中職／少了大巨蛋多了「大王」加持 猿隊重返桃園找回人氣？

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
樂天桃猿26日回到主場首戰，力推團長大秀活動。樂天桃猿臉書
樂天桃猿26日回到主場首戰，力推團長大秀活動。樂天桃猿臉書

中職本季賽事開打超過3周，桃園棒球場首戰一延再延，聯盟今天終於宣布，樂天桃猿隊將在26日迎接桃園主場開幕戰，如何找回人氣成為球團當務之急。

猿隊明天作客台中洲際球場，對中信兄弟隊展開2連戰，26日重返桃園球場，對台鋼雄鷹隊展開3連戰，將是「大王」王柏融結束旅日生涯後，首次回到最熟悉的場地亮相，成為這次系列賽的焦點話題。

猿隊目前出賽16場，戰績6勝10敗和富邦悍將隊並列第4，領先雄鷹隊半場勝差，流浪在外的7場主場打出3勝4敗，一共吸引55021人進場，單場平均7860人在6隊排名第3，前兩名是兄弟13418人、味全龍9240人。

從猿隊租借3座主場的詳細數字看來，在台北大巨蛋對兄弟3連戰39401人，單場平均達13133人，但在天母、台南球場分別對味全龍、統一獅隊各兩戰，全部加起來只有15620人，單場平均降到3905人。

從這個現象不難理解，這波大巨蛋效應為猿隊主場人氣加分不少，本周回到讓桃園球迷一等再等的主場，真正的人氣考驗正要開始。

中職本季賽事打完前18場比賽時，進場人數達21萬6848人，其中7場大巨蛋賽事就有13萬2191人，單場平均12047人和去年整季平均數6000人相較，足足成長一倍；接下來兩周沒有大巨蛋加持，打了30比賽合計16萬7445人，這段期間的平均數降為5581人。

但從整季48場比賽38萬4293人進場，單場平均仍有8006人，比去年平均數多了33%以上。

中職 味全龍 樂天桃猿

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