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中職／啦啦隊琳妲邀網紅蘿拉及隊友筠熹上個人節目 大秀傲人身材粉絲暴動

聯合新聞網／ 綜合報導
啦啦隊琳妲(左)邀請網紅蘿拉及隊友筠熹上自己YT節目「琳妲是0蛋」。擷圖自琳妲IG
啦啦隊琳妲(左)邀請網紅蘿拉及隊友筠熹上自己YT節目「琳妲是0蛋」。擷圖自琳妲IG

本名李佳玲，在YT經營頻道「蘿拉是我LA」的蘿拉，因擁有姣好身材且長相甜美受到粉絲喜愛，在IG上擁有52.4萬粉絲，YT也有8.59萬訂閱，近日上樂天女孩琳妲的節目，自己超級M喜歡被掐脖子，並秀出傲人身材，網友皆表示福利滿滿。

被敲碗已久的蘿拉，在節目上以新造型短髮出場，他表示一直想換個造型，也讓琳妲大讚這造型蠻好看的，身兼多職的蘿拉曾擔任過模特兒、主持和DJ，也曾出過3張單曲，去年曾因酒駕被判刑2個月徒刑，他也在節目上解釋情形，當時因為收訊不好連絡不到代駕，就先把車開到路口，看到前面有人以為是代駕閃他大燈，結果竟然是警察，雖然警察來的時候他已經在後座，但他也承認自己還是有錯，酒後本來就不應該開車。

她也在節目上分享他的善良舉動，之前在做直播時，會將自己的薪水2萬塊拿出來回饋粉絲，讓他們可以買東西去給育幼院的小朋友，琳妲也表示雖然蘿拉看起來比較高冷，看起來很兇，但他其實是一個很好相處的人。

針對網友的回應，他說道自己的第一次有點被騙，那時候還不了解，當時心情不好就回到對方的家，談及另一伴的條件，他表示三觀跟品行還有孝順是最重要的，同時希望另一半可以理解他的工作，他也自曝他想趕快結婚，因為爸爸目前正在跟癌細胞抗戰，每當在婚禮上看到爸爸牽女兒走進來的時候，都會難過得哭了。

最後被問到絲襪跟情趣用品最喜歡穿什麼，他表示他選擇絲襪，因為絲襪可以被撕開，並自曝自己超M，喜歡被打被掐，也喜歡被掐脖子，後面的遊戲時間也大秀傲人身材，放滿福利，網友也紛紛留言寫道，「蘿拉除了身材絕不吝嗇放福利，還有細膩的內心，更認識你了加油。」、「遊戲畫面太好笑了，福利畫面也是滿滿的。」、「這及福利滿滿，蘿拉好美喔，謝謝蛋。」、「有蛋真好，又香又辣，看好看滿。」

爸爸 粉絲 絲襪 身材

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