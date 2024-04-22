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中職／突破「天敵」…王維中抗猿5.2局無責失 龍奪勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
昨對抗樂天桃猿隊，味全龍隊王維中投5.2局失1分（無責失）。記者余承翰／攝影
昨對抗樂天桃猿隊，味全龍隊王維中投5.2局失1分（無責失）。記者余承翰／攝影

過去屢戰屢敗，「龍王」王維中昨天終於跨越天敵樂天桃猿隊這一關，先發5.2局失1分（無責失），雖以無關勝敗收場，但味全龍隊終場以7：4贏球，也讓王維中直呼：「對我來說，是印象滿深刻的一戰。」

王維中生涯對戰猿隊慘烈，其中7場先發吞下5敗、防禦率6.49，昨天投到6局上留下一壘有人局面交給陳禹勳林泓育先靠失誤上壘，朱育賢補上三分砲，龍隊從2：0領先變成2：3落後，1分失分記在王維中帳上。

才剛退場就見證勝投飛走，王維中並不在意。此役雖無勝投，但對他而言更大的意義在於突破猿隊。

「之前對樂天，結果都不是很好。」王維中坦言，這次可以投出讓球隊最終可以贏球的內容，對他來說是印象深刻的一戰。

龍隊6局下靠劉時豪兩分打點二壘打逆轉戰局，首次在主場拿到單場MVP，讓他感觸良多；由於主戰捕手是蔣少宏，自己先發不多，不易等得到建功的機會，他說：「等滿久，就是在等一個機會。」這一棒讓砸鍋的陳禹勳解套奪勝，劉時豪笑說：「他一直叫我大哥」。

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